S’exprimant lors de la conférence de presse, Diego Simeone parle d’Alvaro Morata et sa façon de jouer hors-jeu:

“Il y a des joueurs avec ces caractéristiques. Cela me rappelle Pippo Inzaghi qui a toujours joué à la limite, toujours dans des situations plus favorables que défavorables. La relation avec Morata est similaire. Toujours hors-jeu. Inzaghi l’a laissé partir car il n’y avait pas de Var et il a joué pour la Juventus …».