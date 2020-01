Simeone peut ouvrir le but avec des renforts

L’équipe a un problème clair avec le but et si l’arrivée de Cavani est confirmée, ajoutée au retour de Costa, ce problème finirait par être une bénédiction.

Des objectifs sont demandés de toute urgence à Atleti et avec Morata cela ne semble pas être suffisant. Avec Costa de plus en plus près de revenir et toujours de voir dans quel état de face à porte, la nécessité d’un attaquant avec un but comme Cavani semble venir comme une bague au doigt à Siméon, qui pourrait passer d’un but à une chute de ses bottes .

Évidemment, tout cela ressemble à une chimère aujourd’hui, mais si Costa récupère le nez marquant qui le caractérisait et l’arrivée de l’Uruguayen, rien n’est jetable. Avec ce que Simeone peut faire en toute sécurité, c’est avec l’Hispanique brésilien, c’est son grand objectif de récupérer le meilleur Diego Costa.