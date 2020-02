Simeone résume ce que gagne la meilleure équipe du monde pour l’Atletico

Date de publication: Mercredi 19 février 2020 7:40

Diego Simeone a admis que la victoire 1-0 de l’Atletico Madrid sur Liverpool au Wanda Metropolitano était vitale pour son équipe étant donné leur forme de LLiga indifférente et ayant décrit les hommes de Jurgen Klopp comme la “meilleure équipe du monde”.

Saul Niguez a marqué le seul but d’un mardi dernier au Stade Wanda Metropolitano, laissant Klopp et ses dirigeants de Premier League nécessitant un revirement au match retour dans trois semaines.

Anfield a accueilli de nombreuses nuits européennes célèbres, dont la plus grande est sans doute venue la saison dernière Liverpool renversé un déficit de 3-0 contre Barcelone en demi-finale.

La foule de l’Atletico a certainement joué son rôle dans une atmosphère féroce dans la capitale espagnole et Klopp n’a pas tardé à demander à ses propres supporters de produire leur propre version avant le match retour.

Simeone n’a pas tardé non plus à remercier ses supporters et l’Argentin a rendu hommage à l’attitude de ses joueurs et de ses supporters pour avoir créé une atmosphère féroce.

Simeone a déclaré: «Mon équipe a commencé à gagner lorsque nous avons remonté la route menant au stade.

«Nous avons vu des joueurs qui ont cru. Nous avons vu le beau côté du football. La foule et le côté n’étaient qu’un bloc.

«Gagner fait gagner. La meilleure façon de se sentir fort est de gagner et c’est ce que nous voulons faire. Ce fut une victoire très importante pour le club ce soir.

«Depuis huit ans que je suis ici, je n’ai pas vu la foule comme ça pendant tout le match. C’était vraiment émouvant.

Vous entendez souvent qu’un manager “frappe chaque balle” avec son équipe depuis la touche…

Mais Diego Simeone prend cela à un tout nouveau niveau 😮

Un manager qui vit et respire pour son équipe. pic.twitter.com/A1ByqjIYvv

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 19 février 2020

“Ce n’est pas la meilleure nuit de tous les temps car nous n’avons pas remporté de trophée mais il y a des nuits que vous n’oublierez pas.

«La meilleure équipe du monde est venue ici et nous les avons battus. Mais ce n’est qu’un match de moins, un à jouer. Liverpool a eu ses chances. Ils étaient dangereux, ils ont de bons joueurs partout sur le terrain. “

Klopp n’avait pas eu beaucoup de problèmes avec ces tactiques défensives mais lui et ses joueurs devenaient de plus en plus irrités par la perte de temps et d’autres actes de jeu.

Klopp a révélé ses sentiments lorsqu’on lui a demandé pourquoi il s’était retiré Sadio Mane, qui avait été réservé, à la mi-temps.

Il a déclaré: «De toute évidence, le plan était de faire sortir Sadio du match avec un carton jaune. J’avais peur que son adversaire ne baisse même si Sadio prenait une profonde inspiration ou autre, alors je ne voulais pas avoir cette situation. C’est pourquoi nous l’avons enlevé.

«Il était difficile pour l’arbitre de gérer l’atmosphère mais après 30 minutes, trois joueurs de l’Atletico étaient déjà au sol sans se blesser. L’arbitre a juste besoin de ressentir ce match un peu plus. »