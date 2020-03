Simeone suggère qu’Atleti ne pourrait pas dépasser la star de Liverpool et revendique les tactiques de Klopp – HITC

Liverpool a été battu 3-2 en prolongation par l’Atletico Madrid en Ligue des champions, alors que l’équipe de Jurgen Klopp quittait la compétition.

Le patron de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, a suggéré que Liverpool était la meilleure équipe que son équipe ait affrontée pendant son séjour à sa conférence de presse, qui a été couverte par la chaîne Youtube de Blood Red.

Atleti a éliminé Liverpool de la Ligue des champions hier, alors qu’il remportait une victoire 3-2 en prolongation.

Les hommes de Simeone étaient sur le point de sortir, mais ils ont marqué trois fois en prolongation pour éliminer Liverpool.

Après le match, Simeone a admis que la tactique de Liverpool avait rendu les choses très difficiles pour son équipe.

Et il a suggéré qu’il était particulièrement difficile de dépasser Trent Alexander-Arnold.

“[They are] le meilleur adversaire contre lequel nous avons joué au cours des huit années du club », a déclaré Simeone.

«Ils ont utilisé l’intensité, les grands centres, la haute pression sur le terrain. Ils ont travaillé très dur contre nous.

«La façon dont ils ont utilisé les milieux de terrain pour se joindre à l’attaque, nous savions qu’il allait être difficile de briser leurs lignes.

«Nous voulions essayer de jouer avec une ligne étroite, c’était difficile pour nous et nous l’avons trouvé difficile. C’était difficile d’avoir le ballon et nous ne pouvions créer aucun danger sur leur droite. »

Malgré les éloges effusifs de Simeone, Liverpool n’a toujours pas réussi à trouver un moyen de le faire.

Jan Oblak dans le but d’Atleti a réalisé de nombreux arrêts brillants, et quand les occasions se sont présentées, le club espagnol a puni Liverpool.

Les Reds avaient le gardien de but adjoint Adrian dans le but, et il n’a pas impressionné, car il a commis une série d’erreurs en prolongation.

Le seul objectif de Liverpool cette saison sera désormais de remporter le titre de Premier League, avec le prochain match de l’équipe de Klopp contre Everton lundi.

