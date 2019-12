Simeone veut Everton Soares

Le joyau de Gremio est suivi par plusieurs équipes européennes, dont l'Atlético de Madrid.

Après une belle Copa América et une superbe performance tout au long du championnat brésilien et de la CONMEBOL Copa Libertadores, le jeune attaquant Everton, a réussi à capter l'intérêt de plusieurs équipes du vieux continent. Avec seulement 23 ans, le joueur est à l'âge requis pour sauter dans les grandes ligues et l'équipe de Madrid fera tout son possible pour devenir fabricant de matelas.

Le Paris Saint Germain, Arsenal et Newcastle se sont également intéressés au footballeur, pour lequel Gremio demande une cinquantaine de millions d'euros. Simeone et compagnie doivent agir rapidement car le joueur attire de plus en plus l'attention d'équipes et avec plus de compétition, le transfert serait compliqué.

Un nouveau rapport en France affirme que #nufc a vu une offre rejetée pour Everton Soares. Ils auraient fait une offre de prêt avec une option de 45 millions d'euros.

Ailier brésilien passionnant actuellement avec la guilde: https://t.co/His64IsBoc pic.twitter.com/SbvZEN8Kwf

– Mark Douglas (@MsiDouglas) 27 décembre 2019