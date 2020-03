«Similitude de Dan James»… Certains fans de Leeds délirent de l’affichage d’un jeune de 20 ans aujourd’hui – HITC

Leeds United Under-23 a fait match nul 1-1 avec Barnsley aujourd’hui.

La première équipe de Leeds United a décroché une nouvelle victoire samedi après-midi, battant Huddersfield Town 2-0 à Elland Road pour renforcer sa poussée de promotion.

Aujourd’hui, ce fut le tour des jeunes de Leeds, alors que les moins de 23 ans étaient en action contre un autre rival du Yorkshire alors que Barnsley accueillait les Blancs.

Dans des conditions de test, Leeds a obtenu un match nul 1-1 à Oakwell Training Ground alors que Bobby Kamwa a ouvert le score pour les Blancs avant qu’Aiden Marsh ne sauve un match nul.

Barry Douglas, Jamie Shackleton, Ezgjan Alioski, Mateusz Bogusz et Tyler Roberts étaient tous en action pour Leeds, récoltant de précieuses minutes avant l’action de la première équipe.

Ce fut également le cas pour Ian Carlo Poveda, puisque la signature de janvier de Manchester City a joué 71 minutes avant d’être remplacée par Robbie Gotts.

Le joueur de 20 ans n’a pas encore fait ses débuts en équipe première pour Leeds depuis son arrivée, mais a montré ce qu’il pouvait faire avec un affichage prometteur.

Poveda a montré sa créativité en établissant le but de Kamwa avec une belle passe et passe, et les fans de Leeds sont naturellement assez excités à son sujet.

Les fans croient que Poveda a maintenant l’air net et rapide, même après avoir un peu gonflé, et pensent qu’il est maintenant prêt pour l’action en équipe première, même si ce n’est que sur le banc.

Certains l’ont même comparé à l’ancien cible Daniel James pour son rythme et sa course directe, et ce serait un énorme coup de pouce pour Leeds si Poveda pouvait se révéler être comme la star de Manchester United.