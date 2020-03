Simon Jordan explique pourquoi Crystal Palace n’a pas signé le favori d’Everton en 2004 – HITC

Crystal Palace espérait signer la légende australienne Tim Cahill avant que l’as Millwall ne rejoigne la Premier League Everton à l’époque de David Moyes.

L’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, a révélé que les Eagles avaient raté la chance de signer Tim Cahill avant que le légendaire australien ne signe pour Everton, tout en parlant à Jim White sur talkSPORT (25 mars, 12 h 50).

L’ancien favori de Goodison Park restera à jamais comme l’une des meilleures signatures de bonnes affaires faites par n’importe quel club de Premier League depuis le début du siècle.

Everton n’a payé que 1,5 million de livres sterling pour signer un milieu de terrain avec un saut prodigieux et, après huit ans et 68 buts, Cahill a quitté Merseyside une légende incontestable des Toffees.

Mais les choses auraient pu être si différentes si Crystal Palace n’avait pas été mis à prix pour signer un jeune Cahill alors qu’il brillait encore au deuxième niveau avec Millwall.

S’adressant à talkSPORT, l’ancien président Jordan a admis que les Eagles avaient raté le match après que le camp de Cahill était réticent à conclure un contrat de 15 000 £ par semaine à Selhurst Park.

“Il avait un contrat de 4 000 £, 5 000 £ par semaine à Millwall et je lui offre 15 000 £ par semaine, ce qui était considéré comme une” insulte “”, explique Jordan.

“Ce genre de choses vous fait réaliser que vous êtes dans un pays différent avec ce que vous pensez être ridicule ou juste.”

Maintenant âgé de 40 ans, Cahill a pris sa retraite récemment après avoir terminé sa carrière en Chine, en Inde, en Australie et via un retour bref et plutôt sans incident à Millwall.

Il n’a jamais remporté de trophée dans le football anglais, mais a atteint la finale de la FA Cup à deux reprises, s’inclinant contre un Manchester United inspiré de Cristiano Ronaldo en 2004, puis Chelsea cinq ans plus tard.

Dans d’autres nouvelles, «Like Maddison», «Version moins chère de Hartvez»: certains fans de Liverpool réagissent pour transférer la rumeur