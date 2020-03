Simon Jordan partage un aperçu intéressant de la situation à Leeds et fait une déclaration inquiétante – HITC

La Premier League et l’EFL organiseront leurs propres réunions cette semaine, ce qui pourrait avoir des ramifications sur ce qui arrive ou ne se passe pas à Leeds United.

Simon Jordan a demandé comment Leeds – et le reste des six premiers du championnat – monteront un défi juridique si la promotion est bloquée en Premier League, comme il l’a dit à Jim White sur talkSPORT (17/03/20 à 10h40) .

Le Times a récemment affirmé que Leeds avait tenu une réunion secrète avec les six premiers du championnat – West Brom, Fulham, Brentford, Nottingham Forest et Brentford – où ils ont parlé de leur sort de promotion.

On dit qu’au milieu de la pandémie de santé mondiale et des suggestions sur la façon dont le reste de cette campagne actuelle devrait ou ne devrait pas se dérouler, ils “bouillonnent” à l’idée que la Premier League annule potentiellement leur saison.

L’ancien président de Crystal Palace, Jordan, a déclaré avec inquiétude que si la Premier League décidait d’annuler la campagne 19/20, Leeds et d’autres pourraient ne pas être en mesure de lancer une contestation judiciaire car aucune règle n’a potentiellement été enfreinte.

Dans les six premiers du championnat, une contestation judiciaire pourrait être lancée: “Sur quelle base?” A demandé Jordan sur talkSPORT.

Sur ne pas avoir été surpris par des clubs comme Leeds, Fulham, Brentford etc. en pensant que si: “Claptrap”, Jordan a répondu. “Sur quelle base? Ils sont inscrits à un ensemble de circonstances. Ils sont liés par des règles collectives.

“S’il est prévu dans les limites des règles qu’ils peuvent poursuivre la Premier League, ils rempliront leurs bottes. Sur quoi est-ce basé? La seule raison pour laquelle nous avons vu une situation où les clubs se sont poursuivis est Sheffield United qui a poursuivi West Ham parce que West Ham a enfreint les règles.

“Si la Premier League enfreint les règles, elle sera soumise à un défi potentiel d’autres personnes. Mais quelles règles enfreignent-ils actuellement?

Sur les ramifications de Leeds qui ne montent pas (Losing Phillips etc.): “Sont énormes”, a répondu Jordan. «Il y a des ramifications pour West Brom [also]. Il y a des ramifications pour Rotherham, pour Coventry, pour Swindon et pour Crewe. Chaque club a ses ramifications.

«Je peux comprendre que la mentalité sera que je ne peux que regarder les ramifications de ce qu’est mon club. Mais Leeds United n’est pas à la table, en ce moment. Il s’agit du PL et de ce qu’ils vont faire [at their Thursday meeting]. Et ce que l’EFL fera, c’est de réagir à ce que fait le PL. Je ne pense pas, et je me trompe peut-être, que le PL aura le hootspa le 19 mars [and say] “Jeu, nous ne jouons plus”. Je ne crois pas qu’ils le feront. “

Aucune promotion ne serait un désastre

Terminer la saison est un must, et si ce n’est pas le cas, ce serait un désastre pour un club comme Leeds. La saison dernière, ils ont amené Marcelo Bielsa à bord et il a transformé la façon de penser à Elland Road de haut en bas.

Les Blancs ont peut-être raté une promotion la saison dernière, mais la croyance continue de croître qu’ils peuvent mettre fin à leur absence de 16 ans de l’élite de l’Angleterre au cours de cette campagne interrompue.

Si la décision controversée d’annuler la saison se poursuit, l’avenir de Leeds sera en lambeaux. De ce qu’ils ont construit au cours de ces dernières saisons, aux joueurs vedettes qui pourraient partir et à l’avenir de Bielsa.

