Simon Jordan prend une fouille «légère» à la star d’Arsenal Mesut Ozil – HITC

Le milieu de terrain offensif d’Arsenal, Mesut Ozil, est au club depuis 2013.

L’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, a effectué une fouille au cœur d’Arsenal en attaquant le milieu de terrain Mesut Ozil sur Twitter.

La Jordanie a félicité le vétéran de la guerre, le Capt Tom Moore, d’avoir collecté plus de 20 millions de livres sterling pour le National Health Service dans le contexte de la crise sanitaire mondiale actuelle.

Comme l’a rapporté BBC Sport, le vétéran de la guerre, âgé de 99 ans, a levé plus de 23 millions de livres sterling, visant à l’origine à collecter 1 000 livres sterling pour NHS Charities Together en effectuant 100 tours de son jardin avant son 100e anniversaire.

Jordan a fait l’éloge de Cap Tom sur Twitter, mais l’ancien propriétaire du palais a également fait une fouille légère à la star d’Arsenal Ozil, qui est dans la tenue du nord de Londres depuis 2013.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Statistiques

Ozil a marqué un but et fourni deux passes décisives en 18 matches de Premier League et a joué deux matchs de Ligue Europa pour Arsenal jusqu’à présent cette saison, selon WhoScored.

Au cours de la campagne 2018-19, le milieu de terrain offensif allemand a marqué cinq buts et fourni deux passes décisives en 24 matches de championnat, et a marqué un but et fourni une aide lors de 10 matches de Ligue Europa, selon WhoScored.

Le football en Angleterre est actuellement suspendu en raison de la crise sanitaire mondiale.

Dans d’autres nouvelles, Rival dit que le joueur de Liverpool “complet” est aussi bon que la star du Real Madrid