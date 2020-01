Simone Canestrelli, la novice en défense se donne un objectif à retenir

SONDAGE

Albinoleffe a saisi un point au dernier souffle du voyage contre Pianese, un match nul qui a permis à l’équipe de M. Zaffaroni de se confirmer à la septième place du classement du Groupe A du championnat de Serie C. Moins de deux buts en Toscane , les Serians se sont appuyés sur un garçon originaire de la province de Sienne pour achever le retour en pleine récupération, avec un objectif spécial pour la carrière du jeune protagoniste de la 23e journée.

Exultation à l’âge adulte – Pour Simone Canestrelli, le dimanche de Piancastagnaio est destiné à garder une place particulière dans le livre des souvenirs. Le défenseur de la classe 2000 a célébré son premier but professionnel, ce qui était essentiel pour permettre à Albinoleffe de rattraper l’égalité à la troisième minute du temps additionnel. Une patte dans la surface de réparation, célébrée d’une manière résolument sobre, avec la joie mesurée d’un garçon qui a des objectifs clairs et qui, dans sa première année dans le football des adultes, se révèle avoir des perspectives importantes devant lui. carrière. Après ses débuts dans les collines étrusques de Chianciano, Simone a rejoint la crèche d’Empoli à l’âge de dix ans, se taillant rapidement un rôle de premier plan dans l’un des secteurs de la jeunesse les plus prolifiques d’Italie. Avec treize apparitions avec les équipes nationales de jeunes pour assaisonner son excellent match nul avec le club toscan, Canestrelli s’est bâti une solide réputation qui, au cours de l’été qui l’a projeté vers le football des adultes, lui a même valu l’achat pur et simple de partie d’Albinoleffe. Un investissement résolument réussi, considérant que Simone s’est imposé comme l’un des piliers de la formation de M. Zaffaroni. Pour lui 23 apparitions (21 en entrée), avec le premier but qui ennoblit encore plus une saison résolument positive pour le jeune toscan.

Perspective centrale – Né en tant que mezzala, mais transformé en équipe de défense avec l’atterrissage au printemps d’Empoli, Canestrelli a pu compléter au mieux la transition vers le nouveau rôle, interprété de manière complète et moderne dans sa première année professionnelle. Les pieds polis que lui laisse l’ancien rôle en font la première source de jeu de l’équipe, avec une propriété de dribble à la fois courte et longue qui s’enrichit progressivement d’un répertoire toujours plus large d’un point de vue purement défensif. Une structure physique remarquable l’a certainement aidé à s’adapter à la nouvelle position sur le terrain. Avec une hauteur qui touche le mètre quatre-vingt-dix, une silhouette aux longs membres et de bonnes valeurs en termes de vitesse, la classe 2000 originaire de Montepulciano a les caractéristiques idéales pour devenir une centrale électrique capable d’aspirer à des étapes vraiment importantes. Excellent dans le jeu aérien et propre dans les interventions, Canestrelli a déjà montré ses qualités de leader naturel dès la saison inaugurale chez les professionnels. Sérieuse et appliquée au travail hebdomadaire, déterminée mais jamais exagérée pendant le match, Simone est déjà une réalité solide pour Albinoleffe, qui profite de la bonté de l’investissement de l’été dernier. Le présent est déjà un protagoniste du championnat de Serie C, mais si le garçon conserve la détermination qui alimente le feu qui brûle à l’intérieur, il peut, dans un avenir pas trop lointain, pointer directement vers un avenir de grande perspective.

