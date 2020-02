Simone: ‘Leao, fais comme Cutrone!’ | marché

“J’ai lu ce qu’a dit Albertini, le derby change de saison, je partage ça te donne la charge, le perdre te met en crise et te fait perdre confiance. Moi? Non, je n’ai jamais marqué dans le derby de Milan. Tu sais ce que tu Je suis désolé de dire qu’en tant que joueur de Milan, mais Lautaro et Lukaku ressemblent à moi et George, ils ont une compréhension particulière, ils ont le plaisir que leur coéquipier va marquer. George Weah et je l’ai fait. Ibra? J’étais très heureux quand j’ai su qu’il arriverait à Milan, mais sans même penser à la contribution technique, l’équipe avait vraiment besoin d’un tel chiffre, peu m’importe combien ça va marquer, nous avons aussi regardé comment les gros gars se sont entraînés de Baresi à Van Basten en passant par Maldini, je ne sais pas combien de temps ça va durer mais c’est Milan recommencera quand il aura 3-4 joueurs comme Ibra avec 10 ans de moins. derby commence à partir de 0- 0. Leao Je l’aime bien mais il doit être patient et il doit avoir la même patience que Cutrone a dû avoir. Je suis également désolé que Piatek soit parti, il n’a pas compris qu’il devait prendre son temps et qu’Ibra lui enlèverait la pression. Il y aurait aussi eu de la place pour lui. “C’est la pensée de Marco Simone dans une interview accordée à derbyderbyderby.it.