Sinclair et Hutton font valoir à Aston Villa que les fans vont adorer – HITC

Tottenham Hotspur a battu Aston Villa à Villa Park dimanche dernier.

Trevor Sinclair a déclaré que le nouveau stade de Tottenham est «superbe et immense», mais il pense qu’un endroit comme Villa Park a «un sentiment particulier à ce sujet».

S’adressant à White et Sawyer sur TalkSport (19/02/20 à 12:50 pm), Alan Hutton a partagé ce qu’il aime à propos de Villa Park et du Holte End. Tandis que l’ancien homme de QPR, Sinclair, a également commenté le stade par rapport à certains nouveaux comme Tottenham.

“Villa Park est génial, les fans sont incroyables et, si je suis honnête, cela fait partie intégrante de ma vie footballistique”, a déclaré Hutton à TalkSport.

Sinclair a ajouté: “Stade spécial, n’est-ce pas?! L’autre jour, je regardais le match contre Leicester et l’atmosphère et le buzz. Je sais que tout ce nouveau stade de Tottenham est superbe et immense, mais Villa Park a un sentiment particulier à ce sujet. “

Hutton a répondu: «C’est l’un de ces stades classiques. La façon dont Ibrox est. C’est drôle quand tu conduis jusqu’au stade, et tu peux juste voir, c’est énorme. Ensuite, tous les lampadaires sont aux couleurs de Villa et vous savez que vous vous rapprochez. Et c’est juste une super ambiance. Le Holte End est spécial. Voyez quand vous les entendez chanter votre nom, c’est comme si vous avez la chair de poule. Cela m’a donné mes meilleurs moments dans ma carrière. »

Bien que le nouveau stade de Tottenham soit assez incroyable, cela n’enlève rien à l’impressionnant des stades de la vieille école en Angleterre, comme celui de Villa. Bien que les deux aient leurs propres qualités uniques, ils sont tous deux spéciaux à leur manière.

Villa Park a récemment connu une rencontre spectaculaire en Premier League lorsque Tottenham a remporté une victoire tardive contre l’équipe de Dean Smith dimanche dernier.

Dans une Villa Park bondée, l’équipe locale a pris les devants dès le début, mais elle était derrière le club du nord de Londres à la pause avant de niveler les scores après le redémarrage.

Bien que l’équipe à domicile soit derrière eux, une erreur de Bjorn Engels dans les derniers instants du match a vu Heung-Min Son bondir et filer le vainqueur à la joie des supporters à l’extérieur.

