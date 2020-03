“Situation nécessitant des mesures exceptionnelles”

Après les décisions de l’UEFA et de la CONMEBOL, qui ont respectivement déplacé les Européens et l’America’s Cup à l’été prochainDans la soirée, le bureau du Conseil de la FIFA, présidé par le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été convoqué par téléconférence pour faire face aux circonstances exceptionnelles créées par l’épidémie de virus COVID-19.

DÉCISIONS DE LA FIFA

Inclure les nouvelles dates de la CONMEBOL Copa América et de l’UEFA EURO (du 11 juin au 11 juillet 2021) dans le calendrier des matches internationaux et décider plus tard quand planifier la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA qui devait avoir lieu en juin / Juillet 2021;Créer un groupe de travail des confédérations de la FIFA, surveiller l’évolution de la situation, travailler en étroite collaboration et convenir d’une approche coordonnée pour faire face aux conséquences de cette pandémie:

* calendrier : veiller à ce que des solutions globales appropriées soient finalement trouvées pour les compétitions à tous les niveaux, en tenant compte des besoins de toutes les parties prenantes, en faisant toujours de la santé de tous les participants une priorité;

* Transfert de joueurs : Évaluation de la nécessité de modifier ou de déroger temporairement au statut des joueurs de la FIFA et aux règlements de transfert afin de protéger les contrats des joueurs et des clubs et de réglementer les périodes d’enregistrement des joueurs; et

* Fonds de soutien potentiel : évaluation de l’impact économique auquel sont confrontés les différents footballeurs de chaque continent afin d’analyser si un fonds de soutien sera nécessaire au niveau mondial et comment définir des mécanismes de soutien concrets dans ce cas.

Donner 10 millions de dollars au Fonds de solidarité COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé et collaborer avec l’OMS pour garantir que ces fonds sont utilisés pour soutenir la lutte contre le virus dans toutes les régions du monde.

LES MOTS DU PRÉSIDENT

Commentant la conférence téléphonique, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré: «Cette situation exceptionnelle nécessite des mesures et des décisions exceptionnelles. Cette crise a un impact sur le monde entier et c’est pourquoi les solutions doivent tenir compte des intérêts de toutes les parties prenantes dans le monde. Aujourd’hui, nous avons de nouveau montré un esprit de coopération, de solidarité et d’unité. Ce doivent être nos facteurs clés pour aller de l’avant et je voudrais remercier tous les présidents des confédérations pour leurs contributions et leurs efforts positifs. La FIFA sera en contact étroit avec toutes les parties prenantes pour évaluer et prendre les mesures nécessaires pour répondre à la variété des problèmes que nous abordons. Je compte sur le soutien de toute la communauté du football qui progresse ».