Six arrêtés par la vidéo de Víctor Sánchez del Amo

La police nationale a arrêté six personnes liées à la diffusion de la vidéo intime et sexuelle de l’ancien entraîneur de Malaga, Víctor Sánchez del Amo, qui a été démis de ses fonctions par le club à la suite de ces images.

02/05/2020

Agir à 12:38

CET

EFE

La personne de Puente Genil (Cordoue), qui a été arrêtée pour avoir publié la vidéo susmentionnée sur Twitter, ajoute cinq autres détenus qui auraient diffusé la vidéo via le réseau de messagerie WhatsApp, ont informé des sources d’Efe la police.

Le groupe Cybercriminalité de la police provinciale de Malaga mène l’enquête sur la diffusion et, en plus de ce qui a été publié sur Twitter, ils ont trouvé des traces de diffusion de la vidéo via WhatsApp.

Le technicien de Malaga revendique l’entité dirigée par le cheikh qatari Abdullah Bin Nasser Al Thani que le licenciement soit déclaré nul, une indemnité de 600 000 euros pour préjudice moral et réadmission à son emploi.

Sanchez du maître Il a été licencié le 11 janvier par Malaga par une déclaration officielle dans laquelle il a assuré que le licenciement du technicien était basé “sur des causes disciplinaires, conformément à la réglementation applicable”.

L’homme de Madrid, qui avait été démis de ses fonctions quatre jours plus tôt, le 7 janvier, avait précédemment signalé à la police qu’il était victime de harcèlement et d’extorsion.

Après son licenciement, Víctor Sánchez del Amo Il a été remplacé sur le banc de Malaga par Sergio Pellicer, qui jusque-là a formé sa filiale et conserve le poste de manière intérimaire.