Six joueurs qui devraient figurer dans la vision 2020 de l’Angleterre

Date de publication: jeudi 16 janvier 2020 12:10

Nous avons présenté le six internationaux qui ne devraient pas être dans la vision 2020 de l’Angleterre. Nous avons maintenant six joueurs qui n’ont pas été appelés en 2019 mais pour qui cela va sûrement changer cette année…

Jack Grealish

Le capitaine d’Aston Villa aurait espéré un plafond en ayant maintenant changé d’allégeance de la République d’Irlande en 2015. Mais Grealish fait tout ce qu’il peut pour monter dans l’avion (enfin, plusieurs avions) pour les Championnats d’Europe.

Aucun milieu de terrain anglais n’a marqué plus cette saison et Grealish ouvre la voie lorsque vous ajoutez ses sept passes à six frappes. Le joueur de 24 ans a également créé plus de chances que n’importe quel autre joueur anglais, derrière seulement Kevin De Bruyne et Emiliano Buendia (qui auraient probablement dû être sur cette liste).

Gareth Southgate a attendu que James Maddison ne soit plus ignoré avant de finalement choisir le milieu de terrain de Leicester et Grealish présente un cas similaire. Le patron de l’Angleterre a averti Maddison qu’il devrait se concentrer sur le fait d’être «Hautes performances, maintenance réduite» qui est une description parfaite du skipper de Villa jusqu’à présent cette saison. Pour Maddison et Grealish, tout dépendra de la formation que Southgate choisira de jouer, mais cette dernière mérite certainement une chance en Angleterre.

C’est excellent de @SebSB sur Jack Grealish et le problème de ne pas s’intégrer dans le système prescrit en Angleterre.https: //t.co/jKW2JNJSCS

– Football365 (@ F365) 9 janvier 2020

Danny Ings

La blessure de Harry Kane, dont nous ne semblons pas encore connaître la gravité, signifie Southgate n’a pas d’autre choix que de regarder l’attaquant anglais le plus performant qui ne fait pas actuellement partie de l’organisation ou qui n’est pas à la retraite du football international. Dix buts en 11 matchs et 14 pour la saison jusqu’à présent font d’Ings cet homme.

L’attaquant de Southampton se rend impossible à ignorer tout en plaidant pour un rappel en Angleterre. Ings a fait ses débuts avec les Three Lions il y a plus de quatre ans en octobre 2015, trois jours seulement avant d’être blessé au genou lors de la première séance d’entraînement de Jurgen Klopp en tant que manager de Liverpool. La route a été difficile jusqu’au bord de l’équipe d’Angleterre – allongée par le détournement d’une autre blessure au genou – mais Ings rattrape le temps perdu.

Au début de la saison, il n’était pas un habitué des Saints; il devrait terminer la campagne après avoir au moins auditionné pour une place Euro 2020. Si sa forme continue de contraste si fortement avec celui de Callum Wilson alors il devrait être dans les avions.

Mason Greenwood

Le jeune de Manchester United détient un énorme avantage sur les goûts de Grealish et Ings juste parce qu’il joue son football à Old Trafford. Mais cela ne signifierait pas que toute commande supérieure ne serait pas méritée.

Greenwood est un talent spécial et spécial. Le joueur de 19 ans, un clone de Robin van Persie, n’a fait sa percée que du côté des États-Unis cette saison et Ole Gunnar Solskjaer essaie toujours de traiter la starlette avec des gants pour enfants. Mais Greenwood a besoin de peu de protection. Il semble aussi imperturbable qu’il est doué.

Il ne serait pas surprenant de voir Greenwood rester avec les moins de 21 ans tout au long de cette saison et au-delà des euros. C’est certainement l’espoir de Solskjaer. Mais la saison prochaine, lorsque le manager anglais envisagera la Coupe du monde en 2022, Greenwood aura sûrement une chance.

Un but de l’Angleterre fait à Manchester 💙❤️

Mason Greenwood profite au maximum du ballon de Phil Foden pour marquer son premier but en Angleterre U21 👊

Les Young Lions sont de niveau en Hollande! pic.twitter.com/cpvdCN80H6

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 19 novembre 2019

Phil Foden

Comme Greenwood, Foden est peu susceptible de faire l’équipe senior pour les Championnats d’Europe. Certainement pas tant que tout le monde semble pétrifié de le briser.

Vous pouvez comprendre Pep Guardiola en utilisant le milieu de terrain avec parcimonie étant donné les autres options à sa disposition, mais La réticence d’Aidy Boothroyd à risquer que Foden transpire la sueur aux Championnats d’Europe des moins de 21 ans était tout simplement bizarre. Nous ne pouvons que présumer que cette approche fait partie de la réflexion plus large de la configuration de l’Angleterre et Foden ne sera pas pris en considération pour une commande senior cet été.

Mais quand Foden remplace David Silva la saison prochaine et devient un habitué de la ville, l’Angleterre ne pourra plus le retenir. D’ici là, l’héritier de David Silva aura 20 ans et sera prêt pour les rigueurs du football régulier au niveau des clubs et au niveau international. À ce stade, l’Angleterre doit lui trouver une place dans son équipe senior.

Dominic Calvert-Lewin

Southgate aime promouvoir depuis l’installation des moins de 21 ans et l’attaquant d’Everton a payé sa cotisation à mesure qu’il émergeait dans les rangs. Calvert-Lewin a marqué le vainqueur de l’Angleterre dans la finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans comme l’une des 16 sélections à ce niveau. Pour les moins de 21 ans, le Joueur de l’année 2018 compte sept buts en 17 sélections.

Le nouveau manager de Calvert-Lewin, Carlo Ancelotti, a réussi suffisamment de joueurs de haut niveau pour en reconnaître un lorsqu’il en voit un. Il a dit à propos du joueur de 22 ans après avoir travaillé avec lui pendant quelques semaines: «C’est un attaquant fantastique à mon avis – fantastique avec la tête, intelligent dans la boîte et tranchant … Je pense qu’il va être à le top en Angleterre et en Europe. Il a toutes les qualités pour être un attaquant de haut niveau. »

Il y a actuellement beaucoup de buteurs entre Calvert-Lewin et un lieu anglais – Kane, Marcus Rashford, Ings et Tammy Abraham pour nommer quatre – mais une opportunité se présentera sûrement après l’été, s’il continue sa forme récente.

Reece James

Les six grands ont désormais tous un Anglais occupant leur emplacement arrière droit. Trent Alexander-Arnold fait des choses ridicules en remontant le flanc de Liverpool et Aaron Wan-Bissaka est une machine de plaquage pour la défense de Manchester United. Mais James est peut-être en train de devenir l’arrière droit le plus complet du lot.

Le défenseur de Chelsea a vu un certain nombre de ses camarades de classe de l’académie recevoir l’appel de l’Angleterre, Fikayo Tomori suivant Mason Mount dans la configuration senior. Mais James a sans doute été la plus grande réussite locale des Blues ce trimestre.

Le joueur de 20 ans n’a fait ses débuts chez les moins de 21 ans qu’il y a deux mois.Avec la pléthore d’options que Southgate a en position d’arrière droit, James a peu de chances d’avoir la chance d’essayer avant les Euros. Mais lorsque les Trois Lions passeront à leur prochain cycle après l’été, James méritera sa chance de montrer au patron anglais qu’il peut combiner les meilleures qualités d’Alexander-Arnold et de Wan-Bissaka.

Ian Watson