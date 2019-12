Six joueurs suspendus de façon suspecte pour Noël

Lectures rapides

Il y a toujours des suggestions autour de décembre que les footballeurs pourraient essayer de se faire suspendre commodément – et les anciens hommes d'Arsenal, de Newcastle et de Liverpool sont parmi ceux qui ont levé les sourcils dans le passé.

"J'ai toujours trouvé bizarre que la vieille ligne concernant la suspension des matchs du Boxing Day et du Nouvel An pour que vous puissiez vous amuser soit annulée chaque année", a écrit l'ancien gardien de Sunderland, David Preece pour The Non-League Paper en 2016.

«Le fait que ce soit même une chose me déconcerte, mais ça arrive.

«Tout le monde plaisante à propos de tirer et de se blesser ou d'obtenir ce carton jaune qui déclenche une interdiction. J'ai en fait joué avec des gars qui sont si précis à ce sujet, ils ont fait tout leur possible pour demander au secrétaire du club les permutations possibles si certains "incidents" se produisaient – juste par intérêt bien sûr. "

Et l'ancien arbitre Howard Webb a déclaré à BT Sport en 2016: «Quelques fois autour de la période de Noël en Premier League, les joueurs voudront du temps libre.

«Ils diront qu'un carton jaune pourrait convenir à mon objectif. Ce n'est pas vraiment ce que les fans veulent entendre. "

Nous avons jeté un regard en arrière sur six joueurs qui auraient pris des interdictions au bon moment. Évidemment, nous ne suggérons pas qu’ils l’ont fait, c’est tout simplement une coïncidence, bien sûr.

Ray Parlour

Rien ne nous surprend plus avec Parlour, mais c'était particulièrement mal de voir l'ex-international anglais entrainé par son ancien coéquipier d'Arsenal Martin Keown.

"Je me souviens que Ray Parlour avait été sur quatre cartons jaunes et qu'il avait essayé d'obtenir une réservation contre Newcastle en décembre 2001 pour lui faire dépasser la limite des cartons jaunes", a déclaré Keown au Daily Mail en 2016.

"Il a fini par recevoir deux cartons jaunes et a été expulsé, ce qu'il n'essayait pas de faire!"

Les Gunners ont concédé deux buts en retard alors qu'ils ont été battus 3-1 par Newcastle, seulement pour se rendre à Liverpool et gagner 2-1 à Anfield, Nwankwo Kanu impressionnant dans un rôle de milieu de terrain inconnu en raison de l'absence de Parlour.

LIRE: 11 des meilleures anecdotes de Ray Parlour: Kolo Touré, Spurs, jouer avec des ivrognes et plus

Kevin Nolan

Nolan a suscité des soupçons en 2013 en levant une suspension en décembre pour la cinquième saison consécutive.

Tout sauf la première interdiction, qui est survenue au début du mois, s'est produite juste à temps pour la période de Noël et du nouvel an, avec deux cartons rouges similaires pour les timbres sur Nikola Zigic et Jordan Henderson.

S'exprimant lors d'un forum des fans de West Ham en 2013, Nolan a cependant réfuté la suggestion selon laquelle les infractions étaient délibérées.

"Je vais travailler dur sur le terrain d'entraînement", a-t-il déclaré. «Je ne vais certainement pas m'en tirer. Je serai là mercredi alors que tous les autres gars seront partis. "

Le milieu de terrain est allé jusqu'à annuler la fête de Noël des Hammers, prouvant une fois pour toutes que les pieds coupables n'ont pas de rythme.

Joel Lynch

Lynch a été terriblement malchanceux avec une blessure ou une suspension à cette période de l'année au cours des huit dernières saisons.

Pour être juste envers le défenseur, il a raté le voyage de QPR à Nottingham Forest la saison dernière lors de leur match avant Noël, mais il est revenu pour le lendemain de Noël.

Il a même eu une pause cette année alors que Sunderland devait jouer Bury le week-end dernier. Il a été exclu de l'équipe ces dernières semaines, il sera donc intéressant de voir s'il se qualifiera pour Bolton.

Le champion des luminaires de Noël manquants est un M. Joel Lynch, enregistré par @LoftforWords. Aime un peu de temps libre à Dubaï, Joel pic.twitter.com/k10Q6U9fGB

– Julian Jest (@cockneyoctopus) 1 décembre 2018

Neil Ruddock

Tout comme Parlour, rien ne nous surprend plus avec Ruddock. Et Razor était certainement du genre à apprécier l’esprit Yuletide, notamment lors des fêtes de Noël de ses différents clubs – à tel point qu’il a été arrêté lors d’une sortie festive avec ses coéquipiers de West Ham.

«Avec le recul, c'était de la folie. Ils se transformaient toujours en deux jours », a-t-il déclaré au Mirror cette année.

Et c'est donc probablement pour le mieux qu'il se retrouva souvent banni pendant la période de Noël.

"En 14 ans de jeu dans l'élite, j'ai été suspendu six fois à Noël", a-t-il déclaré.

«Les gens disaient que j'ai été expulsé exprès, mais vous voulez juste jouer au football – en particulier à ce niveau.

«Si je suis expulsé et que l'équipe gagne, je ne reviens pas dans cette équipe. Si l'équipe gagne, rien ne change. Vous ne changez pas les systèmes. Si une équipe change de système, c'est un signe de faiblesse. "

Lee Bowyer

Jermaine Jenas ne semble pas convaincue par l'explication de son ancien coéquipier à Newcastle…

Lee Bowyer a raté 8 matchs le lendemain de Noël au cours de sa carrière 👀

Il est catégorique, il ne l'a pas fait exprès 😂 pic.twitter.com/Q5N7365t4R

– COPA90 (@ Copa90) 26 décembre 2018

Leandro Paredes

D'accord, ce n'est donc pas Noël, mais l'une des histoires de 2018 doit être les suggestions selon lesquelles Paredes a été délibérément renvoyé pour le Zenit de Saint-Pétersbourg afin d'assister à la finale de la Copa Libertadores entre son ancien club Boca Juniors et River Plate – allégations il a rapidement nié.

"J'allais arriver dimanche en Argentine, mais comme nous avons joué jeudi pour la Ligue Europa en France, ils ont proposé que je ne retourne pas en Russie et que je voyage directement de là vendredi", a-t-il déclaré à Fox Sports Argentina.

«C’est tout un mensonge. Il ne s'est rien passé ici. C’est quelque chose qui a été inventé en Argentine. Je n'ai pas gagné de carton rouge exprès, je ne ferais jamais quelque chose comme ça.

"Quand j'ai entendu parler de cela, j'ai parlé avec le directeur sportif de Zenit et il m'a dit qu'ils me faisaient confiance."

En toute honnêteté, lorsque nous avons appris que le match retour allait avoir lieu à Madrid, nous allions tirer un malade si nous pouvions réussir à obtenir un billet.

