Six moments clés qui ont condamné Valverde au FC Barcelone | Ligue d’Espagne

Barcelone a licencié Ernesto Valverde lundi après deux saisons et demie et quatre titres (deux ligues, une Copa del Rey et une Super Coupe d’Espagne), un cycle sur le banc du Barça marqué par le désenchantement.

1. Éliminations européennes

Le point culminant du passage de Valverde à travers le banc du Barça est en Ligue des champions. Si lors de sa première année, l’Estrémadure a subi une élimination douloureuse en quart de finale aux mains de la Roma, qui a retracé un désavantage de trois buts, lors de sa deuxième saison, le Barça a subi à Liverpool un coup encore plus important, recevant quatre buts au retour des demi-finales. L’équipe ne s’est jamais remise de ces deux coups.

2. Ligues impeccables

L’exercice biennal d’Ernesto Valverde laisse encore deux Ligues dans les vitrines culées, également gagnées avec une autorité incontestable. En comptant les deux campagnes de championnat, Barcelone a ajouté 25 points de plus que son poursuivant le plus immédiat, l’Atlético de Madrid, et 35 de plus que son rival maximum, le Real Madrid. Dans l’équateur de sa saison, même sans autant d’éclat, l’équipe est le leader de la Liga à égalité de points avec les blancs.

3. Une garde-robe calme

L’équipe est toujours restée unie et sans surprise autour de la figure de son technicien. Les joueurs ont soutenu l’entraîneur désormais licencié jusqu’à sa dernière journée de travail et des hommes aussi importants que Leo Messi, Gerard Piqué ou Luis Suárez l’ont disculpé des grands varapalos européens ou de la douloureuse défaite en Super Coupe face à l’Atlético de Madrid.

Le commentaire officieux est que le DT respectait beaucoup les dirigeants, était laxiste en termes de demande et cela a généré un grand soutien.

4. Le résultat sur le contrôle

Avant le départ de Neymar lors de sa première pré-saison, le ‘Txingurri’ n’a pas hésité à prioriser la défense de sa zone avec des hommes comme Paulinho en premier et Arturo Vidal plus tard. Les fans de culé n’oublieront pas leur phrase avant de jouer à Anfield: “Nous devons attaquer. Penser à garder le contrôle est absurde, une erreur.” Finalement, ce qui s’est passé s’est produit.

5. Soumission à la direction technique



Valverde n’a jamais protesté contre les renforts fournis par la direction du sport, avec Pep Segura en tête, bien que certains comme Kevin-Prince Boateng, Jeison Murillo ou Malcom Oliveira aient très peu participé à l’équipe. Valverde est venu reconnaître publiquement que le Brésilien était un pari du club, pas le sien. En fait, l’arrivée de Yerry Mina, qui n’a pas beaucoup utilisé, ajoute également à cette petite manœuvre.

Avez-vous manqué de quelque chose de plus ferme pour vous faire sentir sur les signatures? Il le saura.

6. Tailleurs de pierre éphémères



“Il serait commode de ne pas faire de démagogie avec la carrière”, a déclaré Estrémadure après avoir signé Murillo. La saison dernière, ils ont débuté huit jeunes joueurs avec le Barça, quatorze au total depuis qu’il a atteint le banc. Seuls Ansu Fati et Carles Pérez, en cette dernière année et en raison de blessures, ont compté pour Valverde et ont suscité un certain enthousiasme chez les fans.

Un péché capital dans une équipe comme le FC Barcelone ne fait pas la part belle à La Masía. Laissez Messi le dire …