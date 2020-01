Six mouvements entre les six grands qui pourraient avoir du sens …

Date de publication: Mercredi 15 janvier 2020 8:07

John Stones à Arsenal

Si vous ne voulez pas voir un axe Stones-David Luiz au cœur de la défense d’Arsenal, je crains que nous ne puissions pas être amis…

Hier, il a été question que les Gunners s’intéressent aux pierres et le défenseur anglais était disposé à discuter d’un déménagement dans le nord de Londres. Stones approche du moment du renouvellement du contrat à Manchester City, mais les champions ne sont pas pressés de s’asseoir et de discuter des termes.

Mikel Arteta connaît Stones aussi bien que quiconque et il est probable que l’ex-assistant de City comprend les réserves de Pep Guardiola sur le défenseur central né à Barnsley. Ce fut un misérable 2019 pour Stones, alors peut-être qu’un nouveau départ quelque part est exactement ce dont il a besoin. Si le jumelage avec David Luiz doit être conseillé, eh bien, nous ne le saurons pas à moins qu’ils essaient. Veuillez essayer.

Un problème: City est déjà désespérément à court de défenseurs centraux. Donc…

Un partenariat défensif central entre John Stones et David Luiz doit absolument se produire. https://t.co/GmGd4lzR3P

– Nick Miller (@ NickMiller79) 14 janvier 2020

Nathan Ake à Manchester City

Bien repéré. Bournemouth n’est pas dans les six grands. Mais Chelsea, c’est…

Les Blues auraient une option de rachat sur Ake après le déménagement du défenseur hollandais de Stamford Bridge à Bournemouth en 2017. Les Cherries l’ont acheté pour 20 millions de livres sterling, mais Chelsea peut le récupérer pour le double.

Frank Lampard pourrait certainement faire avec un défenseur central, surtout si Andreas Christensen part. Mais leur besoin est sans doute plus grand à l’avenir. Et les attaquants ne sont pas bon marché.

Donc, pour lever quelques livres supplémentaires, Chelsea peut racheter Ake pour 40 millions de livres sterling mais le faire livrer à City à la place pour un bénéfice de 10 millions de livres sterling. City obtient son défenseur central gauche dont Chelsea a tant besoin, Chelsea a des fonds supplémentaires pour réinvestir dans son attaque et Bournemouth … eh bien, ils vont probablement baisser.

Cela ne satisfait pas le besoin défensif de Chelsea, cependant …

Marcos Rojo à Chelsea

Le défenseur argentin est fermement exclu à Manchester United et sans Axel Tuanzebe qui aurait quelque chose dans l’échauffement contre Liverpool, Rojo serait sans début de Premier League cette saison. Il doit s’éloigner et United semble tout à fait disposé à faciliter cela.

Qu’il s’agisse d’un prêt ou d’un déménagement permanent, Rojo pourrait être plus utile à Stamford Bridge. Pourvu qu’il puisse rester en forme et résister à ses envies à deux pattes…

Le joueur de 29 ans est principalement un défenseur central, mais il peut également jouer à gauche, ce qui permettrait à Chelsea de déplacer Emerson ou Marcos Alonso ce mois-ci. Il y aurait un intérêt pour les deux.

Ce soir, je suis tombé sur ce qui est peut-être la statistique la plus étrange du football.

Cartons rouges à Manchester United:

Juan Mata: 1

Marcos Rojo: 0 pic.twitter.com/6046weyygu

– Josh (@UtdJL) 20 novembre 2019

Diogo Dalot à Tottenham

Rojo n’est pas le seul défenseur de United dans le froid en ce moment. À Old Trafford, tout le monde semble avoir complètement oublié l’existence de Dalot.

Le jeune portugais a eu des problèmes de blessures depuis son transfert à Old Trafford de Porto en 2018 et la détermination de United à signer Aaron Wan-Bissaka seulement un an plus tard suggère que Solskjaer hésite à compter sur Dalot.

Jose Mourinho, cependant, était très excité quand il a amené l’adolescent de l’époque à United. “Dans son groupe d’âge, il est le meilleur arrière latéral d’Europe”, a expliqué Mourinho en guise d’introduction. “Il a tous les attributs dont un arrière-garde a besoin: la physique, l’intelligence tactique et la qualité technique, combinés avec une mentalité de Porto Academy.”

Cela ressemble au type de joueur dont Mourinho a besoin pour combler un vide béant à l’arrière droit. Le besoin d’un avant-centre est devenu plus pressant ces dernières semaines, mais les Spurs sont toujours à court d’arrière droit. Le fait que Dalot soit tout aussi heureux de jouer comme ailier ferait également appel à Mourinho.

Harry fait un clin d’œil à Man Utd

Peut-être que Dalot pourrait être inclus dans un accord d’échange de pièces entre United et Spurs puisque les Red Devils sont censés aimer Winks?

C’était la suggestion de la semaine dernière, certes, avant Ed Woodward a décidé de remplir son temps en désaccord avec le Sporting Lisbonne sur un accord pour Bruno Fernandes. Il a été signalé que Winks était une cible pour United ce mois-ci et Manchester City en été.

Vendre des clins d’œil pourrait convenir aux Spurs. Le milieu de terrain anglais ne semble pas avoir convaincu Mourinho et le nouveau manager des Spurs aimerait probablement être contraint de choisir Eric Dier.

Tous les fonds collectés auprès de Winks permettraient à Mourinho d’avoir un peu plus de marge de manœuvre sur le marché alors qu’il cherche des défenseurs et quelques avant-centres, car Daniel Levy l’a prévenu avant de prendre la relève qu’il n’y aurait pas de grosses sommes avec lesquelles jouer sur le marché.

Winks serait-il un succès à Old Trafford? Nous ne sommes pas sûrs. Le milieu de terrain est soigné et bien rangé, mais peut-il être la force motrice dont il a besoin? Ce serait fascinant de le placer aux côtés de Scott McTominay ou d’un autre milieu de terrain gagnant le ballon et de voir s’il peut tirer les cordes de United.

Adam Lallana à Tottenham

En plus des grévistes, Mourinho a également besoin de recrues qui peuvent les nourrir plus loin. En particulier si Christian Eriksen est en route ce mois-ci.

Lallana serait bien adapté aux Spurs et comme il est dans les six derniers mois de son contrat, son prix plairait à Levy. Le joueur de 31 ans a parlé de sa situation difficile à Liverpool – “Évidemment, je veux jouer autant que possible” – et les Spurs pourraient être sa meilleure offre.

Donc, il semble que nous disions que Lallana devrait renoncer à la médaille du vainqueur du titre de Premier League et aux avantages de l’agence libre en été pour aider les Spurs dans leur bataille pour une place en Europe, et Liverpool devrait le vendre maintenant, affaiblissant une équipe établie pour le plaisir de quelques livres.

Oui. Une logique absolument solide, ça.

Klopp “se résigne à perdre gratuitement Lallana cet été”, selon The Guardian.

Si une équipe nous faisait une offre ce mois-ci de 8 à 10 millions de livres sterling, accepteriez-vous? #LFC

– LFC Fans Corner (@LFCFansCorner) 13 janvier 2020