Six stars de Manchester United se tournent vers le plaisir et les jeux sur les réseaux sociaux

Les joueurs de Manchester United ont gardé le moral de tout le monde cette semaine avec leurs pitreries sur les réseaux sociaux.

L’équipe a été fantastique tout au long du verrouillage, en soutenant les organismes de bienfaisance et en contactant les fans avec des questions / réponses en direct, des photos et des vidéos de ce qu’ils ont fait isolément et en répondant aux questions sur les réseaux sociaux.

Cela a également été l’occasion pour certains des joueurs de montrer leur côté effronté, avec des cascades et des messages amusants pour divertir les fans.

Nemanja Matic a eu des fans ROFL après avoir traîné Romelu Lukaku lors d’un chat en direct sur Instagram.

Lukaku était en session avec l’ancien joueur d’Arsenal Thierry Henry lorsqu’un commentaire du compte Instagram officiel de Matic est apparu disant “Tais-toi Romelu”.

Pas de contexte, Matic vient de le dire 😂 pic.twitter.com/Nvos9YpqSn

– Zone unie (@ManUnitedZone_) 2 avril 2020

Pendant ce temps, Odion Ighalo a lancé un concours de sous-titres pour cette photo:

Légendes pls 😂 pic.twitter.com/qG7SOyK0xm

– Odion Jude Ighalo (@ighalojude) 31 mars 2020

… Et Juan Mata est entré dans la compétition, à la traîne Bruno Fernandes.

Quand vous voyez @ B_Fernandes8 arriver à l’entraînement dans son survêtement rose. https://t.co/GUlxrMKfwH

– Juan Mata García (@ juanmata8) 2 avril 2020

Marcus Rashford a eu une interview amusante et touchante avec un groupe de jeunes fans de United et un petit imposteur bleu ciel effronté:

“Avez-vous un pack de six?” @ MarcusRashford interviewé par des enfants est notre nouveau truc préféré! 🤣 pic.twitter.com/eqQryjCxqA

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 3 avril 2020

Harry Maguire a trouvé une nouvelle façon d’honorer les héros de la crise des coronavirus en donnant sa chemise derby de Manchester à quiconque a aimé sa publication Instagram et a tagué un travailleur clé.

Et enfin, Anreas Pereira a également participé à l’action, montrant ses incroyables compétences en arts martiaux dans cette publication hilarante sur Instagram:

Continuez comme ça, les gars!

