Sky Pundit affirme que le Celtic peut terminer l’espoir pour le titre des Rangers ce soir – HITC

Le Celtic a sept points d’avance sur les Rangers de Glasgow d’Ibrox en ce moment.

Charlie Nicholas a écrit dans The Star que le Celtic pourrait gagner efficacement la Premiership ce soir s’il gagne et que les Rangers perdent.

L’équipe de Neil Lennon a profité de la déception du Gers contre Aberdeen le week-end dernier en s’imposant 4-1 à Hamilton.

Ce faisant, le Celtic a ouvert une avance de sept points dans la table de Premiership sur les Rangers, qui ont un match en main.

Les Hoops visitent Motherwell ce soir et l’équipe latérale de Steven Gerrard accueille Hibernian à Ibrox.

Le Celtic pourrait potentiellement terminer la nuit avec un coussin de 10 points s’il gagne et que les Light Blues trébuchent à nouveau.

Et Nicholas pense que si cela se produit, Lennon en a déjà remporté neuf d’affilée.

Il a écrit: “Celtic pourrait effectivement avoir neuf matchs de suite (ce soir). S’ils gagnent à Motherwell et que les Rangers perdent contre Hibs à Ibrox, alors c’est fini.

“L’équipe de Steven Gerrard ne rattrapera pas l’écart de 10 points, même avec un match en main et deux affrontements avec Old Firm à venir. C’est maintenant aussi clair que ça. »

L’ancien attaquant celtique a-t-il raison? Eh bien, psychologiquement, ce serait un coup monumental pour les Rangers.

La vérité est que l’équipe de Gerrard a déjà perdu cinq points dans la ligue depuis son retour des vacances d’hiver.

Ils ne jouent pas bien du tout et bien que le Gers – qui a battu le Celtic en décembre – ait montré qu’il pouvait égaler la qualité de ses rivaux de Old Firm, ils ont du mal à égaler leur cohérence et c’est pourquoi les Bhoys ont été totalement dominants en Écosse au cours des trois dernières années, remportant les triples aigus.

