Sky Pundit fait une comparaison entre Leeds et la Premier League – HITC

Le Leeds United de Marcelo Bielsa vole haut dans le championnat et espère faire le travail dans la promotion de la chasse aux phoques en Premier League.

Le spécialiste de Sky Sports, Jamie Carragher, a fait une comparaison entre Leeds United et Sheffield United, haut voleur de Premier League, en termes de ce que les Blancs pourraient apporter au premier vol anglais (The Telegraph).

La légende de Liverpool a exprimé sa préoccupation concernant le «déclin inquiétant» dans plusieurs clubs basés dans le nord de l’Angleterre qui étaient autrefois établis dans l’élite, tels que Blackburn, Bolton et Sunderland.

Avec Sheffield United en Premier League et se portant bien, Carragher a salué la perspective d’un vol supérieur qui est «plus sain avec un mélange géographique», comparant ensuite le soutien passionné de Blades à celui de Leeds et en particulier les appareils de haut vol à Elland Road. .

“Leeds pourrait ajouter au contingent du Yorkshire en obtenant une promotion en Premier League”, a écrit Carragher dans The Telegraph. «Cela ajoutera plus de couleur, d’émotion et – oserais-je dire – des luminaires intéressants au calendrier.

«Ces clubs rassemblent des supporters passionnés qui rendent le jeu plus divertissant pour les neutres. Bramall Lane en est la preuve. C’est l’un des sites les plus excitants pour regarder le football de Premier League cette saison. »

Sheff Utd occupe actuellement le sixième rang du classement de la Premier League avec 36 points en 25 matchs, devant Manchester United et Arsenal.

Leeds, quant à lui, est deuxième du classement du championnat avec 55 points en 30 matchs, à un point seulement des leaders du West Bromwich Albion, avec les charges de Marcelo Bielsa en action à l’extérieur à Nottingham Forest samedi.

