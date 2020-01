Sky rapporte que Manchester United a perdu ses droits de Bruno Fernandes

Des honoraires ont été convenus entre Manchester United et Sporting Lisbon pour le milieu de terrain portugais Bruno Fernandes la semaine dernière, mais United a renié l’accord et a réduit son offre de 13 millions de livres sterling, selon Sky Sports.

Le journaliste de Sky, Keith James, affirme qu’après l’intervention du super-agent Jorge Mendes, les clubs étaient parvenus à un compromis de 65 millions d’euros (55 millions de livres sterling) pour le transfert du talentueux milieu de terrain. Mais United a ensuite entendu parler des problèmes financiers du Sporting et, croyant avoir le Sporting au-dessus d’un baril, a changé sa position et a réduit son offre à 50 millions d’euros (42 millions de livres sterling).

Comme indiqué ici récemment, les dettes du Sporting se situent au montant exact initialement convenu entre les deux clubs – 65 millions d’euros. Malgré une restructuration massive de leurs prêts bancaires, il y a encore une énorme pression sur eux pour régler les dettes des entreprises ce mois-ci, après avoir déposé une plainte d’insolvabilité contre eux devant les tribunaux portugais.

Il semble inconcevable qu’Ed Woodward ne connaissait pas déjà les dettes du Sporting – elles ont été largement rapportées dans la presse portugaise depuis des mois et nous en avons régulièrement rendu compte ici, à The Peoples Person. Mais l’affirmation correspond certainement à l’évolution des histoires dans les médias, avec un montant exactement identique qui aurait été atteint dans les jours précédant le derby de Lisbonne, seulement pour qu’une impasse resurgisse quelques jours plus tard.

On pense que le Sporting et le joueur de 25 ans sont livides avec le changement de position de United et que les négociations ont complètement échoué.

Cela a semblé être confirmé par Jorge Mendes hier, qui aurait déclaré: “S’il ne part pas maintenant, il partira en été”, ce qui implique que l’accord est mort dans l’eau.

Hier, les Lions ont achevé la signature de 5 millions de livres sterling de l’attaquant slovène Andraz Sporar. Reste à savoir si cela signifie qu’en fin de compte, ils devront se replier sur les demandes des Red Devils avant le 31 janvier ou s’ils peuvent tenir leurs débiteurs à distance encore six mois.