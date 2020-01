Sky Sports affirme que Manchester United prépare une deuxième offre pour Joshua King

Manchester United essaie de signer Joshua King de Bournemouth avant la date limite du mercato ce soir, selon Sky Sports.

Le Telegraph a révélé hier soir que les Red Devils avaient déjà rejeté une offre de Bournemouth pour le Norvégien, d’autres rapports affirmant que l’offre d’Old Trafford était de 27 millions de livres sterling.

Mais Sky affirme qu’une deuxième candidature est en cours de préparation, United souhaitant désespérément ajouter un attaquant dans les rangs pour couvrir la blessure de Marcus Rashford.

King serait un remplaçant naturel de Rashford, étant un attaquant rapide et mobile qui peut jouer n’importe où sur la ligne de front.

Ole Gunnar Solskjaer connaîtra bien son compatriote de 28 ans, après l’avoir entraîné pour l’équipe des moins de 23 ans de United, pour laquelle il a marqué 6 buts en 26 matchs.

L’attaquant polyvalent n’a disputé que deux matchs avec l’équipe senior de United avant de rejoindre les Blackburn Rovers en 2013. Il a déménagé à Bournemouth en 2015 et est depuis un membre influent de l’équipe d’Eddie Howe.

Le directeur de Bournemouth a alimenté les spéculations sur le transfert lors de la conférence de presse de ce matin, disant: “De toute évidence, un autre club a vu à quel point il est bon, alors attendons de voir … beaucoup de ces choses sont hors de mon contrôle … Je comprends sa position. Je sais ce que Manchester United signifie pour lui, alors attendons de voir. »

Cependant, lors de sa propre conférence de presse ce matin, Olé Gunnar Solskjaer a minimisé les informations, disant: «Je ne pense pas que nous ferons plus d’affaires. Je suis content de ceux que nous avons “avant d’ajouter” Parfois, je dis quelque chose ici et il se passe autre chose. Je ne veux pas faire croître davantage les spéculations. Je m’attends à ce qu’il ne se passe rien, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas possible.

Si les Red Devils reviennent avec une deuxième candidature et que celle-ci est acceptée, un problème pourrait être la condition physique du joueur de 28 ans, car il se remet actuellement d’une blessure aux ischio-jambiers subie contre Brighton en décembre.