Sky Sports et Jones expliquent la position controversée de Neville

Date de publication: lundi 23 décembre 2019 8:57

Le présentateur de Sky Sports, David Jones, a présenté des excuses pour avoir «gâché ce qui était une discussion si importante sur le racisme ce soir».

Après Victoire 2-0 de Chelsea contre Tottenham a été entaché d'allégations d'abus racistes envers le défenseur Antonio Rudiger, Sky a eu une discussion avec les experts Gary Neville, Ashley Cole et Graeme Souness.

Neville en particulier a parlé longuement – et si bien sanglant – sur la situation, avec Cole et Souness ajoutant leurs propres points saillants.

Mais Jones a depuis présenté ses excuses "sans réserve" pour avoir éloigné Sky Sports des commentaires de Neville après que le spécialiste a suggéré que les tempêtes racistes autour des deux principaux partis politiques du pays n'avaient pas aidé.

Jones a dit qu'il essayait simplement de maintenir le débat équilibré, mais a accepté qu'il "n'a pas précisé ce point suffisamment clairement" – probablement parce que quelqu'un criait dans son oreillette à l'époque.

"Je suis vraiment désolé d'avoir gâché ce qui a été une discussion si importante sur le racisme ce soir", a-t-il déclaré.

«J'ai dû intervenir lorsque Gary a suggéré que les deux principaux partis politiques étaient à blâmer – je n'ai pas été suffisamment clair. Pour cela, je m'excuse sans réserve.

«Je ne fermerais jamais délibérément une discussion sur le racisme. Je travaille pour Sky depuis plus de 20 ans et je sais qu’ils partagent mon opinion selon laquelle le racisme ne doit pas être toléré. Ce n'est pas un débat. Et c'est pourquoi je suis très déçu et désolé ce soir. »

Sky Sports est contre le racisme sous toutes ses formes dans tous les domaines de la vie et continuera de fournir une plate-forme pour éradiquer ce comportement ignoble de la société. https://t.co/1a1l2u7Jzv

– Sky Sports (@SkySports) 22 décembre 2019