Sky Sports punkit nitpicks un problème qu’il avait avec l’affichage de Leeds de Meslier – HITC

Leeds United a maintenu son écart de cinq points sur Fulham ce week-end.

David Prutton a affirmé que la distribution d’Illan Meslier lors de la victoire 4-0 de Leeds United contre Hull City au cours du week-end aurait pu être plus simple car il “ attrapait ” un aspect négatif de son jeu, comme il l’a déclaré au podcast EFL de Sky Sports.

Après l’interdiction de Kiko Casilla, Meslier est entré dans le onze de départ pour Leeds, et après sa solide performance à Arsenal en FA Cup en janvier, les fans savaient qu’il s’intégrerait parfaitement.

Bien que le jeune homme de 19 ans n’ait pas été testé par un côté assez pauvre de Hull, il a veillé à ce qu’il reste inaperçu et a gardé un drap propre pour son côté, qui a couru contre la route sur la route.

L’ancien homme de Leeds, Prutton, a estimé que malgré son jeune âge, Meslier avait l’air «très confiant» entre les bâtons, alors qu’il commentait ce qu’il avait vu du Français.

“Meslier est un gardien de 19 ans qui semble très confiant”, a déclaré Prutton au EFL Podcast. «Si nous sommes tatillons. J’ai senti qu’il y avait deux ou trois fois samedi, où en termes de distribution, oui, nous savons qu’il a un bon pied gauche, mais vous jouez votre chemin dans le jeu.

«Vous faites des passes simples. Vous n’aurez peut-être pas toujours à l’attacher sur la poitrine des arrières, alors qu’il est debout sur la ligne de touche et s’affirme. De ce point de vue, il s’améliorera avec le plus de jeux qu’il joue.

“Pas vraiment testé depuis [stopping shots], mais de plus gros tests viendront. La confiance, qu’il a très clairement, sera sûrement mise à l’épreuve et nous verrons comment il s’en sortira. »

Comme mentionné ci-dessus, de plus gros tests doivent venir pour le nouveau numéro un de Leeds, mais s’il peut montrer ce qu’il a fait contre Arsenal en janvier, tout ira bien.

Sur le terrain de jeu, la forme et les manières sujettes aux erreurs de Casilla étaient une fois de plus critiquées car les fans souhaitaient que le jeune ait une chance.

Il y aura un certain nombre de grands matchs à venir pour le club, et aucun plus alors il y aura des affrontements contre leurs rivaux automatiques Fulham plus tard ce mois-ci.

