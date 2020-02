Slaven Bilic dit que Sheffield United a battu West Brom Albion contre Callum Robinson l’été dernier – HITC

Slaven Bilic voulait signer Callum Robinson de Sheffield United l’été dernier

Le manager de West Bromwich Albion, Slaven Bilic, a déclaré que son équipe voulait signer l’attaquant Callum Robinson l’été dernier, mais a été battu à sa signature par Sheffield United, rapporte Evening Express.

Robinson a rejoint West Brom en prêt fin janvier.

L’ancien as de Preston North a fait son premier départ pour les Baggies alors que l’équipe de Slaven Bilic battait Luton Town 2-0.

Bilic a déclaré plus tard aux journalistes comment il voulait signer Robinson l’été dernier.

«C’est un joueur que nous voulions cet été. Il voulait venir mais il a opté pour un déménagement en Premier League, ce qui est normal. Quand nous avons entendu parler de la possibilité (il pourrait être disponible), nous avons agi tout de suite parce que d’autres clubs l’ont découvert, mais il était trop tard », a expliqué Bilic.

Bilic a ensuite loué la performance de Robinson pour West Brom alors que les Baggies ont mis fin à une séquence de sept matchs sans victoire pour battre le dernier club de Luton.

Le joueur de 24 ans a joué du côté gauche d’un système 4-2-3-1 et a été une poignée tout au long. Il a affiché six tirs et un taux de précision de 81,8%.

Robinson a eu du mal à maîtriser Sheffield United après son transfert annoncé de Preston North End de 6 millions de livres sterling l’été dernier (The Sun).

L’international de la République d’Irlande a effectué neuf départs en Premier League. Cependant, il a souvent été retiré avant la fin après avoir inscrit un seul but et une passe.

West Brom a fait venir Robinson et Kamil Grosicki tard dans la fenêtre de transfert. Les Baggies ont dû faire des ajouts après des blessures à Grady Diangana et Matheus Pereira.

