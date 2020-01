SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Envoi de la demande …

Dans l’attente de l’annonce officielle de West Ham, Slavia Prague, avec une note sur ses chaînes, a communiqué l’ok aux visites médicales pour l’arrivée au club londonien de Tomas Soucek.

ℹ️ | Tomáš Souček a été autorisé par le club à se rendre à Londres pour des consultations médicales et à négocier un éventuel contrat avec @WestHam. #slaviaprague #soucek pic.twitter.com/SbSwuQ2btZ

– SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) 27 janvier 2020

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Football étranger

27.01 20:08 – Slavia Prague autorise les visites médicales de Soucek à West Ham

27.01 18:36 – officiel Hertha Berlin, abattu Tousart. Il reste à Lyon jusqu’en juin

27.01 18:03 – Arsenal, offre pour Pablo Mari: prêt avec droit de rachat

27.01 17:57 – Burnley officiel, renouvelle le milieu de terrain Mumbongo

27.01 17:24 – Arsenal, Ceballos vers le retour en Liga. Mais le Real s’oppose à Valence

27.01 17:21 – Strasbourg, Djiku dans la fenêtre: Eintracht et Monaco sur le défenseur

27.01 17:04 – Officiel national, l’Argentin Claudio Yacob arrive de Nottingham

27.01 16:42 – officier Nice, a pris Dan Ndoye. Il restera à Lausanne jusqu’en juin

27.01 16:18 – tmwManchester Utd, Antero Henrique pourrait arriver en tant qu’homme de marché

27.01 15:27 – Officier Feenoord, a pris l’attaquant Bozenik. Contrat jusqu’en 2024

27.01 14:46 – tmw Atletico Madrid-Cavani, il peut être fermé demain: le dernier

27.01 13:39 – Tottenham officiel, le gardien Austin prêté à Viborg

27.01 13:27 – Officier Leas, tir d’attaque. Le français Augustin arrive

27.01 13:12 – Lyon, Tousart à Berlin pour des visites médicales et signature du contrat

27.01 12:42 – Lyon, un autre renfort en vue. Juninho: “Bruno Guimaraes atteint 95%”

27.01 12:21 – Lille, heures décisives pour Soumare: Manchester United et Chelsea espèrent

27.01 12:18 – Everton, Ancelotti pointe vers James Rodriguez. Compétition d’Arsenal

27.01 12:09 – Lyon sur Akanji, ds Bor. Dortmund: “Je ne vois pas pourquoi nous devrions le vendre”

27.01 11:48 – Barcelone, attaquant recherché: offre prête pour Ben Yedder

27.01 11:33 – Genk, pas seulement la Fiorentina: deux clubs Premier sont également sur le talent de Berge

27.01 10:18 – Klopp: “Le replay de la FA Cup sera joué par les réservistes. Et je ne serai pas là”

27.01 09:45 – Le point sur les Bundes – Le Bayern gagne du terrain, Leipzig ko

27.01 09:30 – Le point sur la Liga – Real seul dans la tête, un mauvais arrêt pour Barcelone

27.01 00:51 – Valence, Newcastle compétition pour se rendre à Paco Alcacer

27.01 00:32 – Crystal Palace, Aston Villa insiste pour récupérer Benteke

27.01 00:18 – OM, Mandanda: “Mauvais arrêt, jeu dominé mais nous avons raté le but”

27.01 00:08 – PSG, Navas: “Ici pour gagner des titres. Neymar d’un autre monde”

26.01 23:59 – Southampton, contacts avec Tottenham pour Walker-Peters

26.01 23:50 – Les bulletins du PSG – Pilote Neymar. Métronome de Verratti

26.01 23:49 – Monaco, Moreno: “Une catastrophe après le premier but, une défaite à cause de moi”

1er étage

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …