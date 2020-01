Smith confirme qu’Aston Villa est à la recherche de nouveaux joueurs après la perte de Man City

Date de publication: dimanche 12 janvier 2020 7:29

Le manager d’Aston Villa, Dean Smith, a admis qu’il était «embarrassé» par leur défaite 6-1 contre Manchester City, et des mesures doivent être prises dans la fenêtre de transfert.

Villa avait glissé dans la zone de relégation avant le coup d’envoi en raison de la victoire de Watford contre Bournemouth plus tôt, et il ne devait pas y avoir de rachat instantané car City avait montré leur qualité.

Sergio Aguero a réussi un triplé pour devenir le meilleur buteur étranger de tous les temps en Premier League, avec Riyad Mahrez marquant un doublé et Gabriel Jesus obtenant un but pour ajouter à la misère de Villa.

Smith insiste sur le fait que la défaite ne sera pas déterminante pour la saison, mais a été déçu de la manière dont certains des buts concédés.

“Ce fut une expérience châtiante”, a-t-il déclaré à Sky Sports. «Nous savons que c’est une équipe de première classe, mais certains des objectifs que nous avons donnés étaient terribles.

«Le troisième l’a probablement résumé. Ils ont eu 15 ou 16 passes et nous n’avons pas posé de gant sur eux. Ils ont pu passer le ballon trop facilement et Aguero le place dans le coin supérieur à 20 mètres.

«Mahrez est entré dans la surface de réparation et aucune pression ne passe dans le coin inférieur. C’est difficile quand on a trois buts contre une équipe de cette qualité. Les trois joueurs qui ont marqué aujourd’hui valent plus que toute mon équipe.

“Ils ont continué mais nous ne devrions pas rester assis ici avec nous et nous ne le sommes pas. Nous sommes gênés aujourd’hui. »

“Notre saison ne va pas se définir par des défaites face à Man City et Liverpool”, a-t-il ajouté au Match du jour. «Vous devez apprendre de cela.

“Nous devons nous demander pourquoi nous ne sommes pas compétitifs et pourquoi leur accordons-nous trop de respect.”

Smith a refusé d’utiliser la crise des blessures de Villa – le gardien de but Tom Heaton, la star du milieu de terrain John McGinn et l’attaquant principal Wesley sont tous blessés – comme excuse pour la défaite.

“C’est une saga qui se poursuit. Nous avons eu trois blessures à des joueurs clés – bien que ce ne soit pas une excuse. “

Cela peut inciter Villa à agir sur le marché des transferts, après avoir déjà prêté Pepe Reina pour remplacer Heaton. Et Smith n’a pas caché le fait qu’ils travaillent dur pour attirer de nouveaux joueurs.

“Nous savons que nous avons besoin de recruter des joueurs et nous continuerons à essayer de les obtenir.”

