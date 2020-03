Smith déplore la décision très, très dure de Villa dans la raclée de Villa

Date de publication: Lundi 9 mars 2020 10h55

Le patron d’Aston Villa, Dean Smith, a déploré la décision d’accorder à Leicester une pénalité Défaite 4-0 au King Power Stadium.

Pepe Reina a erré hors de son but dans le but de couper une balle de passage pour permettre à Harvey Barnes de marquer le premier de Leicester.

Jamie Vardy a ensuite converti un penalty à la suite d’un handball de Tyrone Mings, bien que Smith ait insisté sur le fait qu’il avait touché son épaule, avant de pivoter avec brio pour mettre son corset peu de temps après.

Et Barnes a ensuite marqué son deuxième du match pour compléter une brillante performance du jeune.

Smith a déclaré à BBC Sport: «Une nuit décevante, un score décevant. Après la performance en finale de coupe contre Manchester City, nous pensions que cela pourrait être un tournant. Nous avons bien commencé dans les 10 premières minutes. Ils ont pris la possession et le contrôle du match. Nous étions solides derrière le ballon mais ils représentaient une menace pour les coups de pied arrêtés.

«Un problème pour nous cette saison est de les défendre. Nous avons distribué deux ou trois en-têtes gratuits. Nous y avons travaillé. Les erreurs individuelles nous coûtent. Nous devons nous améliorer.

«Nous avons fait une erreur pour le premier but. Pepe est sorti pour un ballon qu’il n’allait pas obtenir et a facilité le but de Barnes. Un de mes plus grands regrets a été la façon dont nous avons donné le ballon à si bas prix contre une équipe qui veut le football.

«Nous avons fait une grosse erreur. Les équipes capitalisent sur nos erreurs. Nous avons probablement fait plus d’erreurs individuelles que quiconque sa saison. Nous étions toujours dedans, 1-0 à la mi-temps. Ensuite, ils reçoivent une pénalité. C’est très, très dur. C’est son épaule. C’est une mauvaise décision. Ils se sont trompés.

“Quand ils obtiennent le deuxième, c’est un moment énorme.

«Le score est un peu dur pour nous. Nous devons nous assurer que nous sommes plus difficiles à battre que nous l’étions. Nous sommes allés 4-4-2 courir après le match à 2-0 et c’est devenu un peu le basket, de bout en bout. Ils ont ensuite marqué un but à partir de rien. Vardy avait quatre de nos joueurs autour de lui. À 3-0, leurs fans sont des coqs et jouent au football des célébrités. »