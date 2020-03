Smith est “fier” des joueurs alors que Villa va de pair avec Man City

Date de publication: dimanche 1er mars 2020 7:33

Patron d’Aston Villa Dean Smith insiste sur le fait qu’il était fier de ses joueurs qui se sont affrontés à Manchester City et est convaincu que s’ils reproduisent des performances similaires en Premier League, ils éviteront la relégation.

City a dominé la majorité du match et les buts de Sergio Aguero et Rodri ont suffi pour vaincre une équipe de Villa tenace 2-1 à Wembley.

AVIS: “Le football est cassé”? Essayez de dire ça à Aston Villa

Mais Mbwana Samatta a marqué une tête brillante pour les Villans et Bjorn Engels a failli forcer la prolongation dans les dernières secondes, mais sa tête a été placée sur le poteau par Claudio Bravo.

Smith était ravi du combat montré par son équipe, après les avoir critiqués après leur défaite 2-0 contre Southampton lors de leur dernière sortie en Premier League.

Smith a déclaré: «J’ai dit aux gars que j’étais fier d’eux. Nous nous sommes affrontés.

«Nous jouions contre une équipe de haut niveau et nous devions bien défendre. Il n’y a jamais eu le moindre sentiment de recul et cela m’a plu plus que tout.

«Le niveau de performance est ce qu’il devrait être et nous avons eu une réaction des joueurs. La concentration revient à la Premier League et si nous jouons comme ça, nous en sortirons. »