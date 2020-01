Smith explique pourquoi Villa tenait à conclure l’accord avec Danny Drinkwater

Date de publication: Mardi 7 janvier 2020 3:33

Danny Drinkwater a rejoint Aston Villa en prêt de Chelsea pour le reste de la saison, Dean Smith étant clairement ravi d’avoir ajouté le milieu de terrain expérimenté à ses rangs.

Bois de l’eau s’était rendu mardi matin au terrain d’entraînement de Villa Bodymoor Heath pour subir un examen médical avant le déménagement.

Le patron de Villa, Dean Smith, a déclaré: «Danny était un membre clé de l’équipe vainqueur du titre de Leicester City et a représenté l’Angleterre, il est donc un joueur très expérimenté.

“Il renforcera considérablement notre équipe.”

Villa cherchait des renforts au milieu de terrain après John McGinn a été exclu pour trois mois avec une blessure à la cheville.

Drinkwater cherche un nouveau départ après une période frustrante de sa carrière et expliquant la décision de le signer, il a ajouté: «J’ai parlé à des gens qui ont déjà travaillé avec lui. Il veut jouer au football.

«En le rencontrant, j’ai aimé la faim, je l’ai vue dans ses yeux. Il a beaucoup à faire et à prouver maintenant. Ce n’est pas arrivé à Chelsea pour une raison quelconque.

«Il y a une similitude avec Tyrone Mings lorsque nous l’avons fait venir de Bournemouth la saison dernière.

«C’est l’occasion pour lui d’aller montrer à tout le monde quel joueur de qualité il est. Nous savons tous que c’est là, il n’a tout simplement pas eu l’occasion de le montrer au cours des trois dernières saisons. »

«Il était sur le banc contre nous le jour du Nouvel An. Si quelqu’un est sur le banc d’une équipe Sean Dyche, il est prêt à jouer. »

Avec l’arrivée de Danny Drinkwater, Dean Smith pense qu’Aston Villa a un joueur avec un point à prouver. 💪

Le patron voit des similitudes avec la signature de @ OfficialTM_3 la saison dernière… # AVFC #PL pic.twitter.com/4XqsM9tnG8

– Aston Villa (@AVFCOfficial) 7 janvier 2020

Le milieu de terrain de 29 ans a passé la première moitié de la campagne en prêt à Burnley, mais a eu du mal à faire bonne impression du côté de Sean Dyche, limité à une seule apparition en Premier League et deux au total.

Drinkwater a été écarté pour un passage plus tôt dans la campagne après avoir subi des dommages aux ligaments de la cheville en septembre lors d’un incident dans une boîte de nuit de Manchester.

Le produit de l’académie de Manchester United faisait partie de l’équipe gagnante de la Premier League de Leicester en 2016 et a déménagé à Chelsea pour un contrat de 35 millions de livres sterling un an plus tard.

Cependant, le milieu de terrain anglais à trois reprises n’a pas réussi à déterminer une place de départ à Stamford Bridge, réalisant seulement cinq départs en championnat sur une période de deux ans.

Villa, quant à elle, a été mentionnée comme prétendante à une grande star de l’AC Milan, bien qu’il semble que West Ham semble s’être placé aux commandes pour obtenir la signature de 32 millions d’euros.