Smith n’est pas sûr de signer l’attaquant avant que Villa joue City

Date de publication: vendredi 10 janvier 2020 3:21

Le patron Dean Smith a admis qu’il était peu probable qu’Aston Villa signe un attaquant avant la visite de Manchester City.

Ils accueillent les champions de Premier League dimanche sans un senior senior en forme et assis juste un point au dessus de la zone de relégation

Jonathan Kodjia est susceptible de passer à côté d’une maladie avec Keinan Davis (ischio-jambiers) également mis à l’écart.

Villa cherche un attaquant après la blessure au genou de Wesley qui a mis fin à la saison le jour du Nouvel An mais, ayant été intéressé par Olivier Giroud et Michy Batshuayi de Chelsea, ils restent frustrés.

Smith a déclaré: “Nous y travaillons tout le temps, est-ce que je pense que nous l’aurons avant dimanche? Non.

«Nous travaillons sans relâche pour faire entrer des joueurs, mais la fenêtre est étroite et de nombreux clubs ne veulent pas que leurs meilleurs joueurs partent.

«Lorsque vous recherchez des joueurs, quatre éléments doivent être alignés: les clubs vendeurs veulent vendre, le club acheteur veut acheter et avoir les fonds, puis le joueur et ses agents.

“Il y a quatre boîtes et nous ne sommes pas plus près de le faire pour le moment.”

Villa cherche également un gardien de but avec Tom Heaton absent pour la saison avec une blessure au genou et a été lié à l’ancienne star de Liverpool Pepe Reina, actuellement à l’AC Milan.

Mais Smith a soutenu le remplaçant Orjan Nyland, qui a disputé mercredi le match nul 1-1 de la demi-finale de la Coupe Carabao à Leicester.

Il a déclaré: «Je suis confiant en ses capacités, quand je suis arrivé, il était numéro un et jouait bien. Il a sauvé une pénalité à Swansea, puis a cassé son Achille, donc il a été absent pendant six mois.

«Pendant cette période, nous avons fait venir d’autres gardiens de but. Nous avons rappelé Jed Steer (de Charlton) qui nous a aidés à obtenir une promotion et malheureusement il a fait son Achille et Tom Heaton, qui s’est blessé contre Burnley.

«Il a travaillé très dur pour atteindre les niveaux que nous attendons et il peut jouer à ce niveau.»

Danny Drinkwater devrait faire partie de l’équipe après son déménagement de Chelsea.

Le milieu de terrain n’a fait que deux apparitions cette saison alors qu’il était prêté à Burnley.

Smith a ajouté: «C’est un joueur talentueux, titulaire d’une médaille pour un champion de Premier League, mais sa carrière est au point mort avec son déménagement à Chelsea qui ne se passe pas comme il l’aurait souhaité.

«C’est un gagnant, nous avons beaucoup parlé dans les vestiaires de ce qu’il fallait pour être promu la saison dernière.

“Il faut que la mentalité de ce vainqueur et le joueur avec l’expérience qu’il a acquise ne peut qu’aider les vestiaires.”