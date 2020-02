Smith nomme les trois joueurs de Villa qu’il ne vendrait que pour de l’argent méga – HITC

Le patron d’Aston Villa, Dean Smith, pourrait accueillir John McGinn à ses côtés le plus tôt possible.

Dean Smith a déclaré au Birmingham Mail qu’Aston Villa ne vendrait Jack Grealish, Tyrone Mings et John McGinn que pour de l’argent.

McGinn a été blessé pour Villa ces derniers mois, et il a été un énorme coup manqué.

Le bordeaux et le blues accueilleront de nouveau l’international écossais le plus tôt possible.

Et Smith admet que McGinn est l’un des joueurs les plus intégrés de Villa, avant son retour.

“Les gens disent qu’il est un joueur de 50 millions de livres sterling, 60 millions de livres sterling, toute équipe va manquer ce type de joueur”, a déclaré Smith.

«Des gens comme lui, Jack Grealish, Tyrone Mings – ce sont de grands joueurs qui coûtent cher si les gens veulent les signer. S’ils ne sont pas dans l’équipe, vous allez évidemment les manquer. “

Le prochain match de Villa aura lieu contre Southampton, avant d’affronter Manchester City en finale de la Coupe Carabao, mais il semble que les deux matchs arriveront trop tôt pour que McGinn commence.

Le retour de McGinn à la remise en forme est un coup de pouce majeur pour Villa, car il était l’un de leurs artistes vedettes au début de la saison.

Le milieu de terrain central box-to-box a joué 18 fois en Premier League, marquant trois buts et récoltant deux passes décisives, avant de se blesser.

En l’absence de McGinn, Villa a eu du mal – avec le côté de Smith assis juste à une place au-dessus de la zone de relégation en l’état.

