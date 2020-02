Smith révèle quand l’avenir de Grealish, cible de Man Utd, sera décidé

Date de publication: vendredi 28 février 2020 10:11

Dean Smith a déclaré que le résultat de la finale de la Coupe Carabao de dimanche n’aurait pas d’impact sur l’avenir de Jack Grealish à Aston Villa, au milieu de liens avec un éloignement.



Le joueur de 24 ans a brillé lors du retour de Villa en Premier League cette saison, et a contribué neuf buts et six passes décisives dans toutes les compétitions.

Cela a conduit à la spéculation qu’il pourrait gagner un appel en Angleterre et l’a également vu lié à un déménagement à Manchester United.

Smith reconnaît que la victoire sur Manchester City lors de la finale de la Coupe Carabao dimanche à Wembley – et avec elle une place en Europe la saison prochaine – ne devrait pas influencer Grealish si sa tête est tournée, et pense plutôt que son avenir dépend de la question de savoir si Villa restera en Premier League .

Lorsqu’on lui a demandé si la victoire sur City faciliterait le maintien de Grealish en été, Smith a répondu: «Je ne sais pas. C’est une question à laquelle nous devrons répondre cet été.

«Évidemment, rester dans cette ligue est l’une des plus grandes choses pour nous aider à garder Jack Grealish.

«Il veut jouer au plus haut niveau et il veut gagner des trophées.

“Nous allons travailler dur. Nous devons travailler dur dimanche pour remporter ce trophée.

“L’avenir de Jack, comme le reste des joueurs, dépend de ce qui se passera au cours des trois prochains mois. Ce que nous pouvons faire, c’est l’évaluer ensuite. »

Manchester United n’a même pas été mentionné dans une interview que Sky Sports a réalisée avec Grealish plus tôt, le milieu de terrain offensif révélant qu’il ne changerait rien à son cheminement de carrière.

Lisez tout ce que la star de Villa a dû rester ici.