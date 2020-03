Smith révèle qu’un homme clé d’Aston Villa vise un retour contre Chelsea

Date de publication: vendredi 6 mars 2020 8:54

Le manager d’Aston Villa, Dean Smith, a révélé que John McGinn pourrait être en ligne pour faire son retour de blessure contre Chelsea le week-end prochain.



Le milieu de terrain est absent depuis décembre après avoir subi une blessure contre Southampton.

Villa n’a remporté que deux des neuf matchs de Premier League que McGinn a ratés et s’est glissé dans les trois derniers du week-end dernier.

Ils se rendront à Leicester lundi et, même si l’international écossais ne figurera pas, il pourrait être prêt à affronter Chelsea au Villa Park samedi prochain.

“Il arrive là où nous voulons qu’il se trouve et a passé un scanner aujourd’hui (vendredi) pour s’assurer qu’il y a une union complète de la fracture”, a déclaré le patron Dean Smith.

«Il s’est entraîné avec nous, nous ne l’avons pas encore formé aux séances de contact, il a été impliqué dans le travail de possession et de mise en forme.

«Il se sent vraiment bien, ce qui est important. Il va me pousser pour Chelsea, c’est sûr.

«Une fois sur ce terrain d’entraînement, il se déplacera rapidement et il progresse certainement rapidement maintenant.

“De toute évidence, il y aura beaucoup de pression sur lui à cause de la pression sur lui avant sa blessure, mais nous devons nous assurer qu’il a raison quand il reviendra.”

Le joueur de 25 ans s’est assis Défaite finale de la Coupe Carabao 2-1 dimanche contre Manchester City car les résultats de la ligue ont laissé Villa deuxième du bas.

Ils sont à deux points de la sécurité avant leur voyage au King Power Stadium, mais gardent le cœur de leur victoire 3-2 sur Leicester en demi-finale de la Coupe Carabao en janvier.

Il a déclaré: «Leicester est troisième de la ligue pour une raison, Brendan (Rodgers) a fait un travail fantastique. Nous avons une grande confiance en nous, nous pouvons battre n’importe laquelle des 11 dernières équipes que nous devons affronter.

“Il suffit de regarder les résultats du week-end dernier pour savoir que toutes les équipes de la ligue sont battables.”

Villa a un match en main après que son match avec Sheffield United ait été reporté en raison de la finale de la Coupe Carabao et que son voyage à Newcastle ce mois-ci soit également retardé après la progression de la Coupe FA des Magpies.

Cela laissera les hommes de Smith jouer au rattrapage, mais il a insisté pour que l’équipe puisse le gérer.

“C’est difficile, mais nous devons nous assurer que nous obtenons les performances des matchs de Tottenham et de Manchester City et non du match de Southampton”, a-t-il déclaré.

«La régularité des performances est ce qui nous rapportera les points dans le sac.

«Il y a de gros matchs mais nous ne les craignons pas du tout. Nous sommes pleins de respect pour eux parce que nous savons que, de nos jours, nous pouvons battre n’importe lequel d’entre eux. “

