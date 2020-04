Smolov quitte également le confinement à Celta

L’international russe Fedor Smolov s’est rendu ces dernières heures dans son pays en violation de l’emprisonnement déclaré en Espagne comme conséquence de l’état d’alarme pour la crise sanitaire de COVID-19, et Celta de Vigo le sanctionnera “en appliquant le régime interne”.

04/05/2020 à 16:34

CEST

EFE

L’ancien attaquant du Lokomotiv de Moscou, l’une des signatures hivernales de l’équipe galicienne, est le deuxième footballeur de l’équipe Celta à quitter le pays sans autorisation depuis que le gouvernement a déclaré l’état d’alarme, Eh bien, le milieu de terrain danois Pione Sisto l’avait déjà fait.

Celta a rapporté que Smolov a demandé l’autorisation “à plusieurs reprises” de se rendre en Russie pour une affaire personnelle, refusée parce que “la Liga ne l’a pas autorisé”.

“Le footballeur a rapidement signalé ses mouvements et est reparti avec l’engagement de revenir une fois qu’il aurait résolu ses affaires personnelles. En tout cas, le régime interne sera appliqué “, expliquent-ils de Celta.

Smolov a signé ce mois de janvier avec la Celta de Vigo pour pallier l’absence de but dans l’équipe olympique, qui se bat depuis le début de la saison pour éviter la zone dangereuse. Celta est quatrième par la queue, donc en ce moment, avec la pause, il n’est pas en position de relégation. L’attaquant russe a joué six matchs en bleu clair et a marqué un but.