Il n’est pas surprenant que Manchester City se soit résigné au départ de l’ailier allemand Leroy Sané pour le Bayern Munich. Telle a été la tendance au cours des derniers mois, et Sané aurait rejeté une nouvelle fois une prolongation de contrat en décembre dernier, et c’est le tableau d’ensemble peint dans The Athletic par le correspondant de Manchester City, Sam Lee.

Ce qui est surprenant, cependant, ce sont les circonstances bizarres derrière la décision fatidique de Pep Guardiola de commencer la confrontation de Sané dans City Shield avec le Liverpool FC.

Lee rapporte que «tout était en place» pour que Sané soit transféré à Munich en août avant le match malheureux. Il était prévu que Riyad Mahrez partirait sur l’aile (comme il l’a fait trop souvent au cours de la saison au gré de Sané). Mais Mahrez a ensuite été exclu de l’équipe à cause d’un spray nasal qu’il avait pris en mission internationale avec l’Algérie:

… le personnel médical algérien lui avait administré un spray nasal pour combattre un rhume pendant son service à la Coupe d’Afrique des Nations quelques semaines plus tôt.

Le personnel médical de la ville n’a pas été en mesure d’identifier ce qui se trouvait dans le spray et – après en avoir informé la FA – la décision a été prise de le garder hors de l’équipe par précaution jusqu’à ce qu’ils soient sûrs que Mahrez ne violerait pas les règles de dopage.

Nous savons tous comment l’histoire s’est terminée. Sané a plutôt commencé, blessé son LCA, et le transfert s’est effondré quelques jours avant son achèvement probable.

Pour l’instant, Sané restera donc à Manchester City. Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, a déclaré que le club ne signerait pas Sané pendant le mercato hivernal, car les Bavarois se concentrent sur les joueurs qui peuvent avoir un impact immédiat.

En supposant que sa récupération se déroule sans heurts, Sané aura une chance de revenir à la forme physique et peut-être aider City à se remettre sur la bonne voie dans une saison décevante. En été, il fera probablement son pas – à moins d’une réaction allergique.