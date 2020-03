Solano: “Ce que Maradona a fait à Nápoli était historique; Messi a trouvé quelque chose de déjà armé”

Dans une interview exclusive de 90 minutes, le joueur historique de l’équipe du Pérou a évoqué l’éternel débat sur les deux meilleurs joueurs argentins de l’histoire. En outre, il a félicité Paolo Guerrero, dont il a révélé qu’il était très proche d’atteindre Boca Juniors sur ce marché de laissez-passer.

Comme cela s’est produit dans les derniers marchés de passage, Boca s’est rendu sur le marché à la recherche d’un attaquant hiérarchique. Et l’objectif est toujours le même: Paolo Guerrero. “Il était très près d’arriver, il voulait vraiment, mais il a pris la décision de continuer en International car ils ont parié sur lui lorsque la suspension a été confirmée. À 36 ans, il est un footballeur d’élite et nous avons besoin de lui à ce niveau pour qu’il continue de nous donner un coup de main dans l’équipe nationale. Ça aurait été bien de le voir à Boca “, a souligné Solano, se référant à son ancien partenaire avec l’équipe nationale de son pays.

Le ‘Ñol’, qui a joué à Boca entre 1997 et 1998, a approuvé l’arrivée de Zambrano: “Il a beaucoup de hiérarchie et un bon niveau. C’est dommage que la blessure l’ait ralenti, mais pour Gareca, il est important que les footballeurs se montrent et encore plus dans un si grand club. Son arrivée à Boca m’a fait plaisir, il a de la chance car en moins d’un mois il était champion. Vous ne pouvez pas perdre l’occasion de jouer dans un immense club comme Boca. Il a toutes les conditions pour s’établir »

Solano a joué 36 matchs à Xeneize et a marqué 6 buts. Cette année-là, il a partagé l’équipe avec Maradona, qui a transmis la sécurité à ses débuts avec la chemise Boca. “Diego efait partie de l’histoire du football, J’ai eu le privilège de l’avoir comme partenaire. Je suis très heureux qu’il soit impliqué dans le football. Il n’a pas de chemise, quand il va aux tribunaux, il fait une révolution. J’ai un drôle de moment avec Diego parce que quand je suis arrivé au club, Bambino Veira m’a dit de «faire des lancers francs avec Maradona». Je me souviens que j’ai commencé à donner des coups de pied et Diego a été surpris par mes tirs. C’était une très grande motivation; C’est une personne formidable ».

Pouvez-vous acheter Maradona avec Messi?

Ils ont des personnalités différentes. Diego est un joueur né dans le potero: Messi n’est pas à blâmer pour avoir atteint la meilleure université de football, comme Barcelone à l’âge de 14 ans et avec d’autres types d’expériences.

Il ne doit pas être enterré. Aujourd’hui, vous êtes plus protégé dans le football: Diego a été frappé à mort, tout ce qu’il a dû endurer. Ce qu’il a fait à Nápoli était quelque chose d’historique et a une grande valeur. Au lieu de cela, Lionel a trouvé quelque chose d’armé: il chante dans la meilleure symphonie du monde. Diego devait gérer. Sans aucun doute, ce sont deux grands joueurs

L’intérêt du Real Madrid était-il vrai lorsque vous étiez à Boca?

À une époque, le Real Madrid avait besoin d’un arrière droit et mon nom a sonné. Ça aurait été un rêve de jouer là-bas. Quand j’étais à Boca, Arsenal et Newcastle sont venus me chercher et j’ai opté pour ce dernier. Je me souviens que Macri m’a dit de rester parce que nous avions un entraîneur gagnant comme Bianchi. J’aurais aimé profiter de Boca un an de plus »

Rafa Benítez de Liverpool vous aimait aussi en 2005 …

Il est venu me chercher le dernier jour de la fermeture du marché des laissez-passer, mais j’avais déjà tout convenu avec Newcastle. Cette année-là, Rafa Benitez a remporté la Ligue des champions.

Liverpool est la meilleure équipe de Premier League?

Oui, c’est une machine. Mané, Salah et Firmino sont des bêtes dans l’attaque. Le club ne lui a pas manqué quand il est allé chercher Klopp, son équipe n’arrête pas d’écraser le rival tant qu’il ne voit pas de sang. Il est sans aucun doute sur le podium des meilleurs entraîneurs du monde aux côtés de Guardiola.

Solano, avec un passé dans le football anglais portant les maillots de Newcastle, Aston Villa, West Ham, Leicester, Hull City et Hartlepool United, a fait référence à ce que Klopp a réalisé: «Son travail à Liverpool est admirable car il a constitué une équipe sans dépenser beaucoup d’argent, par rapport au Real Madrid, Barcelone, Manchester City. Cela le rend plus important. C’est un technicien qui impacte et extrait le jus de tous les joueurs. J’adore ça parce que leurs équipes sont toujours à la recherche de la victoire »

Que devraient-ils faire avec la définition de la Premier League?

Ils devraient attendre que la situation se stabilise et que le championnat se poursuive. Ce serait juste pour Liverpool, car il y a de nombreuses années, il n’a pas réussi à le gagner.