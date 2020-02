Solskjaer a amélioré au moins cinq joueurs à Man Utd …

Envoyez vos pensées à theeditor@football365.com

Solskjaer améliore les joueurs

Ole Gunnar Solskjaer a été critiqué à juste titre pour ne pas avoir inspiré ou préparé cette équipe à gagner contre des adversaires plus faibles.

Le fait que mes nerfs étaient plus présents dans le match de Watford que dans le match de Chelsea en dit assez.

Personne, cependant, ne semble jamais louer Ole pour les joueurs qui se sont améliorés sous lui.

Rashford, Martial, McTominay, Fred, Williams et Greenwood ont tous connu leur meilleure saison à Manchester United jusqu’ici. Bien que vous ne puissiez pas nécessairement dire qu’Ole a amélioré Williams ou Greenwood, c’est lui qui leur donne les minutes pour continuer à s’améliorer. Martial et Rashford ont un total combiné de 34 buts toutes compétitions confondues cette saison, ce qui est un score très élevé pour une équipe qui a du mal à marquer des buts. La résurrection de Fred et son partenariat avec McTominay avant que ce dernier ne se blesse semble également être le résultat direct du coaching d’Ole (tout le monde doit se rappeler à quel point Fred était mauvais). J’irais même jusqu’à dire qu’Ole améliore déjà l’excellent Wan-Bissaka, car son intention d’attaquer semble grandir chaque semaine.

Tout cela pourrait évidemment être une coïncidence, et tous ces joueurs auraient très probablement pu s’améliorer au cours de la dernière année avec ou sans Ole, mais on dirait que le manque ridicule de capacité de joueurs comme Lingard et Peirera s’est rétracté de reconnaître les joueurs qui ont réellement se sont améliorés. Je ne peux pas non plus penser à un joueur qui a activement empiré sous Ole, ce qui est plus que ce que je peux dire pour Mourinho.

Le fait est que, parfois, vous pouvez féliciter un peu plus Ole.

Gaaavie, Kaapstad

Nous devons parler de Tony…

Il est temps pour une conversation appropriée à propos de Tony Martial, probablement le joueur le plus énigmatique de notre ligue depuis Dimitar lui-même.

Il divise les opinions des fans parce que, d’une part, il est clairement très doué sur le plan technique mais, d’autre part, semble souvent léthargique ou même désintéressé.

Personnellement, je ne contrôle pas du tout la chose «désintéressée». Oui, il semble inhabituellement dépourvu d’expression faciale, mais cela ne signifie pas qu’il est paresseux. Le supposer serait exactement cela. Cependant, il est juste de dire qu’il n’est pas du genre à casser un boyau pour entrer dans la zone de six mètres et renifler un robinet dans la Nistelrooy ou Owen. Je pense que c’est une question de style de jeu plus que toute autre chose, personnellement.

Ensuite, il y a ceux qui disent qu’il n’est tout simplement pas un assez bon buteur pour mener la ligne pour un club qui voudrait défier de nouveau la ligue / UCL dans les années à venir. Voici où je suis sur la clôture. Pour moi, il semble que sa capacité de finition réelle soit certainement assez bonne pour le très haut niveau (peut-être qu’il n’est pas Henry ou Aguero, mais le garçon peut clairement ranger ses chances). Alors qu’est-ce qui l’a empêché de marquer de manière plus prolifique ces dernières années? Je pense qu’il y a quelques facteurs:

1 – on lui a souvent demandé de jouer large, là où les buts sont plus difficiles à atteindre;

2 – il a joué pour une équipe United qui a lutté pour sa propre cohérence dans le style / la forme / la tactique au cours des 6 dernières années;

3 – il n’a que 24 ans. Il est parfaitement possible qu’il n’ait pas encore atteint son apogée en tant qu’attaquant (Jamie Vardy jouait pour Halifax à cet âge); et

4 – il a souffert d’un manque chronique de création de chance du milieu de terrain pendant des années.

Pour moi, le dernier facteur est le plus important. Ce n’est pas une coïncidence s’il a marqué lors de ses trois derniers matchs, bénéficiant énormément d’avoir un décent n ° 10 (Bruno) sur le côté pour lui donner un peu de service. On se demande de quoi il pourrait être capable d’être approvisionné par une combinaison de Pogba, Bruno et Rashford?

Personnellement, je reste indécis quant à savoir si nous pourrions améliorer la ligne de front ou non en remplaçant Tony. Une partie de moi se demande si un opportuniste tout-action et galopant (comme Tevez) fonctionnerait mieux dans le système d’Ole. Mais je crois que Tony montre maintenant suffisamment de forme pour recevoir le soutien total des fans pour essayer de s’approprier le maillot n ° 9. S’il peut le faire, il pourrait mener la ligne pour les 6/7 prochaines années. Il est à un carrefour fascinant.

Je serais intéressé d’entendre les pensées (adultes) des gens…

RQT (MUFC)

Troy Parrott pourrait être la réponse…

Il y a quelques années, les éperons avaient des problèmes avec les attaquants et f365 a raisonnablement dit quelque chose comme «ils ont besoin d’une réponse et cette réponse n’est pas harry kane». Kane était complètement non testé à ce stade et son style, qui, nous le savons maintenant, mène à de nombreux buts, ne le rendait pas particulièrement impressionnant. Mais par nécessité / chance / prévoyance incroyable, ils sont restés avec Kane et il a continué à marquer (et était réel).

Peut-être qu’un autre manager prendrait la même chance sur Parrot. Mais Jose ne le fera pas. Rien que des excuses et juste généralement caca caca l’idée de jouer un jeune joueur non prouvé, en particulier un attaquant.

Le perroquet n’est peut-être jamais assez bon ou il peut être incroyable, mais nous ne le saurons peut-être que trop tard.

Joe lfc

Les arbitres devraient être une marchandise

Après avoir regardé la débâcle du VAR ce week-end (vous pouvez décider de celle à laquelle je fais référence), je me suis demandé pourquoi les bons arbitres ne sont pas considérés comme une denrée précieuse. Les joueurs, les entraîneurs et les managers sont payés des millions par an pour garantir leur performance au plus haut niveau, mais les responsables du jeu sont davantage perçus comme un obstacle que comme un atout précieux.

À cette fin, je demande pourquoi les arbitres ne sont pas transférables de la même manière que les joueurs. Pourquoi la Premier League n’a-t-elle pas examiné les normes et déclaré que nous pourrions avoir recours à d’autres arbitres d’élite? Un certain Damir Skomina passe son temps à arbitrer en Slovénie mais a été élu meilleur arbitre du monde l’an dernier. Il a arbitré la finale CL 2019 et sûrement si vous pouvez arbitrer ça, vous êtes assez bon pour faire Burnley Bournemouth…

Le but de cet exercice serait de relever les normes. Commoditez les arbitres et libérez leur salaire. Théoriquement, cela aboutit à ce que les arbitres d’élite soient mieux payés et, par conséquent, soumis à des normes plus élevées. Chaque ligue se dispute les meilleurs arbitres et cela devrait donc faire monter les standards dans tous les domaines. Cela signifie également que les meilleurs arbitres d’Afrique / Asie / Amérique du Sud et autres pourraient également évoluer dans des ligues de meilleure qualité, ce qui entraînerait un meilleur arbitrage dans les tournois majeurs. En aparté, cela pourrait également faire de l’arbitrage une perspective plus attrayante et encourager ainsi plus de personnes à s’y engager au niveau inférieur.

Dans un sport où tout et n’importe qui est une marchandise, il semble juste un peu bizarre qu’en fin de compte, la personne ayant la capacité d’avoir un impact sur le jeu plus que quiconque soit si largement sous-évaluée…

Charles Benson (ne peut-on pas simplement cloner Collina?

VAR Taboo

Sur F365’s 16 Conclusions du match Chelsea v Spurs, le point 15 était plutôt bref: «Lo Celso aurait dû être expulsé. Michael Oliver aurait dû vérifier le moniteur. VAR aurait dû le conseiller beaucoup plus efficacement – et l’a depuis admis comme tel. Prochain.”

Tout ce que j’entends ou vois sur chaque podcast, émission de radio ou article, ce sont les gens qui implorent «s’il vous plaît, ne parlez pas de VAR» ou «Nous ne vous ennuierons avec aucun chat VAR parce que je suis sûr que vous êtes malade à mort de celui-ci ».

Pourquoi enfouissons-nous la tête dans le sable sur la quantité de pagaille? C’est tellement exaspérant. J’ai hâte de voir le contrecoup après un autre week-end de décisions VAR ridiculement ineptes, parce que je le déteste, et j’apprécie vraiment qu’il s’écrase et brûle.

Nous le traitons comme une catastrophe naturelle, une catastrophe naturelle pour laquelle nous devons simplement nous préparer. Mais il ne s’agit pas d’une pandémie de coronavirus, il s’agit d’une SOLUTION FAITE PAR L’HOMME à des décisions d’arbitrage incorrectes qui entraîne autant de mauvaises décisions, au détriment du temps, de l’argent et de la colère de tout le monde. C’est de la folie. Il est à peu près unanimement méprisé par tous les experts, fans, managers et joueurs.

Cependant, au lieu de parler et d’exprimer notre dédain contre cela, nous le mettons en bouteille et passons à autre chose. Que le ciel nous plaise, nous voudrions embarrasser des gens comme le fonctionnaire qui ne pouvait pas voir qu’un timbre de Lo Celso est une infraction au carton rouge. Ce niveau d’ineptie ne doit pas être protégé. Ce n’est pas la même chose que de détourner la caméra des envahisseurs de terrain pour les affamer d’attention, c’est quelque chose qui ruine vraiment le jeu que nous aimons, et tout ce que nous faisons, c’est balayer notre dégoût sous le tapis et l’accepter.

Arrêtez de traiter VAR comme un hiver froid inévitable.

(Oh et Garth Crooks, le VAR étant à 25-30 miles de distance n’a rien à voir avec ça. Vous pouvez regarder un match depuis l’ISS et voir une faute, tant que vous n’êtes pas un idiot.)

Gerard, Belfast

Libertés du gardien

Courriel intéressant de Graham, LFC (membre retraité du GK Union) sur la protection des gardiens de but. En tant qu’ancien membre du GK Union moi-même, c’est un sujet sur lequel j’ai des sentiments mitigés, car je pense que les gardiens s’en sortent parfois avec un meurtre sanglant.

Prenant la loi exacte du courriel de Graham concernant le saut imprudent contre un adversaire, quelqu’un peut-il expliquer pourquoi il semble parfaitement permis aux gardiens de but de sauter pour réclamer une balle haute avec une de leurs jambes relevées devant eux pour se protéger? Avoir une jambe levée est sûrement insouciant étant donné que l’intention de sauter avec une jambe levée est d’entrer en contact avec son adversaire – si le gardien prenait soin ou s’attendait à éviter de se blesser, sa jambe serait abaissée.

De plus, et pardonnez-moi car c’est un grief de longue date, mais quelqu’un a-t-il vraiment pris la peine de compter combien de temps les gardiens tiennent le ballon pendant ces jours? La loi dit 6 secondes – c’est très souvent 10 ou plus, et vers la fin des matchs serrés, vous voyez souvent les gardiens réclamer le ballon, tombent lentement au sol pour serrer le ballon plus fort pendant quelques secondes de plus tout en regardant l’arbitre, lentement à leurs pieds, commencez à chercher des options et passez bien au-dessus des 6 secondes allouées avant de relâcher. J’ai vu cela prendre régulièrement plus de 15 secondes et dans certains cas plus de 20. Il y a sûrement une solution rapide et simple sans VAR, qui est un décompte verbal de la référence. Ce n’est pas difficile, ne nécessite aucune technologie supplémentaire et les exemples d’arbitres capables de compter dans d’autres sports incluent la ligue de rugby (comptage de tacles, également jusqu’à 6) et la boxe (évidente et jusqu’à 10). Sinon, pourquoi ne pas avoir une horloge, un peu comme celle du basket-ball. Vous pouvez également appliquer ce décompte à d’autres arrêts, par exemple touches, tirs au but, etc.… pour réduire la perte de temps.

Je me suis également demandé pourquoi les adversaires, notant cette pratique, ne commencent pas leur propre décompte verbal bruyant dès que le gardien réclame le ballon, pour signaler le problème à l’arbitre.

Danse Jonny

Qu’arrive-t-il aux gardiens d’Angleterre?

Cher F365,

Les courriels sur Jordan Pickford m’ont fait penser à la récente séquence de gardiens de but de l’Angleterre – et je me suis demandé pourquoi les bons gardiens semblent régresser si mal au fil du temps.

La sagesse reçue veut que, contrairement aux joueurs de champ, les «gardiens» ne culminent pas avant d’avoir atteint la trentaine et peuvent continuer jusqu’à 40 ans comme Shilton ou Seaman (ou Buffon, Friedel, etc.). Mais les récents «gardiens» de l’Angleterre semblent être allés dans le sens inverse. Depuis que le marin a pris sa retraite, il y a eu une succession de «gardiens qui ont été choisis très jeunes et qui se sont bien débrouillés au départ, mais qui ont tellement régressé qu’ils ont été abandonnés à 30 ans.

Paul Robinson (choisi à 21, baissé de 29); Ben Foster (choisi à 22 ans, jamais choisi systématiquement); Joe Hart (choisi à 21, baissé de 30); Jack Butland (choisi à 19 ans, actuellement en disgrâce); maintenant Pickford (ramassé à 23, baissé de 25?). Il y a également eu une succession de «gardiens de moins de 30 ans qui ont été sélectionnés mais qui, jusqu’à présent, n’ont fait qu’une poignée d’apparitions (Wright, Kirkland, Carson, Forster, Pope).

Rob Green a obtenu la dernière de ses sélections à 32 ans, et Tom Heaton a fait quelques apparitions à 30/31 ans. Mais depuis Seaman, seul David James a joué pour l’Angleterre de manière significative dans la trentaine, jusqu’à ce qu’il ait 39 ans. Je peux pleinement imaginer que l’Angleterre choisira Henderson dans un avenir proche, seulement pour l’abandonner quelques années plus tard.

Alors que se passe-t-il? Est-ce que l’idée selon laquelle «les gardiens atteignent leur sommet dans la trentaine n’est tout simplement pas vraie en premier lieu? Les gardiens de l’Angleterre ont-ils réellement régressé pour une raison quelconque (perte de confiance associée à la pression de l’Angleterre / changement du rôle des «gardiens dans le jeu moderne)? Ou étaient-ils tout simplement pas beaucoup de flic pour commencer et il leur a fallu quelques années pour les découvrir?

Que pense la boîte aux lettres?

Benedict, Sussex

James T au Japon

J’ai eu la chance de lire Courriel de James vendredi juste avant le Jouer au jeu gratuit Shonan Bellmare v Urawa Reds – dont je suis rentré à la maison pour avoir raté l’ouverture 20 minutes.

Quel jeu ridicule de football.

Beaucoup de grandes choses – des fans passionnés, des joueurs talentueux, un rythme effréné, un manager dans un survêtement, l’autre ayant l’air de sortir de Savile Row, une concession de pénalité stupide, puis la pénalité elle-même qui a été manquée et un 3- 2 Scoreline qui ne commence même pas à raconter l’histoire d’un jeu à l’envers, et un arbitre qui a regardé VAR lui-même (très heureux de le voir)

Les mauvaises choses – le niveau général de défense, un Brésilien qui avait l’air bien quand il n’essayait pas de faire carder les gens … c’est tout.

C’était en fait une excellente façon de passer un vendredi matin. Vive le football gratuit à la télé !!

Meilleur,

Aidan, EFC, Londres

Crystal Palace

Cher Football365,

Tant de gémissements aux arbitres et sur les décisions, à la fois sur le terrain et après la revue vidéo. Pourquoi oh pourquoi le rugby ne ressemble-t-il pas plus au football?

* Il ne reste qu’une équipe dans les divisions professionnelles du football anglais à gagner en 2020: à des fins farfelues, c’est Brighton et Hove Albion. Moins ironiquement, il faut dire que Crystal Palace a été l’avant-dernière équipe à obtenir les trois points.

* Ce fut une énorme victoire pour les Eagles, et est venu avec une performance bien améliorée. Marquant un but rare en première mi-temps, ils ont réussi six tirs cadrés; selon CPFC Analytics, dans tous leurs précédents matchs à domicile, ils avaient réussi un total pathétique de seulement huit. De manière générale, il y avait beaucoup plus d’énergie dans l’équipe, profitant clairement de la pause hivernale, qui leur a permis de jouer sur le pied avant.

* Cependant, il s’agit toujours d’une équipe Roy Hodgson, donc ce n’était pas tout d’attaquer verve et fanfaronnade. En fait, Palace a limité United à un xG de 0,16, le plus bas de tous les adversaires cette saison. Bien que le score n’ait été que de 1-0, il s’agissait d’une performance dominante.

* Dans la bataille des grévistes contre-tirants, Christian Benteke et Joelinton ont tous deux tenu leurs promesses en ne troublant pas les buteurs, l’engagement de Benteke envers cette réputation s’est illustré en s’efforçant de saisir une chance qui était nettement plus facile à marquer qu’à rater. Maintenant que Cenk Tosun est sur le chemin du retour d’une blessure, il sera sûrement le premier choix pour le reste de la saison. Tosun offre plus de mobilité que son homologue belge, comme en témoigne son repérage pour gagner le ballon près de sa propre surface de réparation avec un tacle glissé qui a déclenché une contre-attaque.

Étant donné que Miguel Almiron a marqué son premier but pour United à l’inverse de ce match, il semblait que Joelinton avait préparé le terrain pour briser son canard samedi. Qu’il n’ait pas eu de nombreuses chances de coupes claires témoigne de la façon dont Palace a défendu en équipe.

* Un dilemme de sélection plus profond pour les Eagles est de savoir quoi faire à propos de Luka Milivojevic. Il y a quelques semaines, Michael Cox a écrit une pièce pour l’Athletic dans laquelle il (tout en faisant un clin d’œil à la caméra avec la langue fermement dans la joue) a décrit Trent Alexander-Arnold, Kevin de Bruyne et Wilfried Zaha comme des «échecs», car les statistiques montrent comment plusieurs fois, ils concèdent la possession, tirent sur la cible et sont dépossédés respectivement. Le but de l’article était de mettre en évidence la différence entre ce que les données nous disent et ce que nous pouvons voir de nos propres yeux, bien que le véritable divertissement provienne de ceux qui croient que les chiffres ne mentent pas en faisant la queue pour dire à Cox qu’il n’était pas les utiliser correctement. Quoi qu’il en soit, pour beaucoup de gens, la raison évidente de l’augmentation du dynamisme au milieu de terrain était la combinaison de James McCarthy, James McArthur et Cheikhou Kouyate ou, pour le dire autrement, l’absence de Luka Milivojevic. Il est devenu un peu une bête noire pour certains éléments de la base de fans du Palace, beaucoup pensant qu’il en est venu à incarner bon nombre des aspects négatifs du jeu de l’équipe, et que les Eagles sont bien mieux à surveiller quand il ne joue pas. D’autre part:

Les jeux auxquels Luka a raté le rang des chances créés: 19e, 23e, 20e, 14e, 2e. Hier, c’était une anomalie. 🤷‍♂️ https://t.co/7z2Du5F3mM

– CPFC Analytics (@CPFCAnalytics) 23 février 2020

* Le carton rouge pour Valentino Lazaro montre pourquoi les fautes cyniques ne peuvent jamais être punies de manière appropriée. En permettant à l’équipe en défense de rassembler ses joueurs qui n’étaient pas en mesure d’affecter le jeu, United a tiré de manière perverse United de la transgression d’un de ses membres, tandis que Palace a perdu son avantage – en particulier Zaha se présentant en tête-à-tête avec le gardien de but. Une façon de punir correctement les fautes cyniques serait de placer un halo de dix mètres autour du ballon à l’endroit de la faute, seul le joueur fautif étant autorisé à l’intérieur, et seuls les défenseurs qui étaient du côté du but au moment de la faute le coup franc, avec tout le monde derrière le ballon. Ensuite, le joueur fautif peut reprendre le jeu en tirant, en passant ou en dribblant, auquel cas tout le monde peut toucher le ballon. Quelqu’un a obtenu le numéro d’Arsène Wenger?

* La prochaine étape pour les Eagles est le derby «pourquoi est-ce un derby» contre Brighton & Hove Albion, au début du coup d’envoi de samedi. Un palais revitalisé loin de leurs rivaux les plus féroces? Cela pourrait être amusant, pourrait également être un autre chapitre de la bataille en cours entre le fanzine / podcast du plan quinquennal et la police de Sussex.

Ed Quoththeraven

Qu’est-ce que le football?

Good Day Kind Editor.

Après avoir lu Pièce de John Nic sur Haaland En nous rappelant ce qu’était le football, j’ai commencé à me demander si le football dans son ensemble était vraiment bien mieux avant. Je suis né à la fin des années 80, mes premières expériences de football de haut niveau ont été du milieu à la fin des années 90, j’ai donc vécu la transition du jeu vers le produit commercial qu’il est aujourd’hui. Mon objectif n’est pas d’essayer de changer les esprits, mais plutôt de mettre la perspective des deux côtés.

Je vais commencer par ce qui était bon dans le football d’autrefois… Je ne me dérange pas que le football de toutes les ligues du monde soit télévisé, selon la quantité que vous pouvez consommer, il est intéressant de regarder quelque chose de différent. Cependant, cela devient fastidieux lorsqu’une personne aléatoire sur les réseaux sociaux dit constamment à tout le monde à quel point «Carlos Kickaball» est bon et se targue d’être le «premier» à savoir à quel point ce joueur est bon. Il supprime le mystère d’avoir un joueur arriver en tant qu’inconnu relatif mais se transformer en héros culte. La quantité de football proposée a également donné lieu à de nombreux podcasts et à des émissions similaires à l’émission FPL fournissant une analyse de ce qui est essentiellement un jeu de devinettes élaboré. C’est un peu trop de contenu secondaire, de jeux vidéo, etc., donc il y a une raison pour que des émissions comme Football Italia ou des jeux comme Champ Manager 93 ramènent de si bons souvenirs.

Le caractère commercial du jeu signifie également que les bases de fans locales des plus grands clubs sont tarifées, et très peu de choses peuvent être faites concernant le prix des billets car il y a toujours quelqu’un qui est prêt à payer ce montant pour faire un «pèlerinage» dans son club préféré. Lorsque nous parlons de «fameuses nuits européennes à Anfield» ou de «mardi soir à Stoke», cette spécificité n’est rendue possible que par le soutien local. Cela a dû être un sentiment formidable pour un groupe de copains de ramasser assez d’argent ensemble pour un billet de match et quelques pintes à 15 heures un samedi. Imaginez, pas de coup d’envoi à 19h…

En ce qui concerne le football proprement dit, il y a évidemment un plaisir à avoir l’imprévisibilité de la plupart des équipes techniquement défectueuses qui s’affrontent, ce qui rend le jeu plus humain et quelque chose auquel nous, en tant que simples mortels, pouvons nous rapporter. Et quand une équipe entre dans une période de domination, elle se sentait beaucoup plus spectaculaire.

Et maintenant pour le bit moderne…

Il est sûr de dire que la qualité globale du jeu s’est améliorée, les joueurs se conduisant de manière plus professionnelle, avec de meilleurs régimes et régimes de fitness et plus de concentration sur le côté tactique du jeu. Cela a contribué à rendre le jeu plus intéressant pour les analystes, les journalistes et les podcasteurs, mais pas tant pour les personnes qui y participent que pour le frisson lié à l’imprévisibilité. C’est pourquoi il y aura ceux qui seraient plus heureux d’accepter une décision incorrecte de faire interrompre les célébrations parce que VAR a refusé un but gagnant tardif.

Quant au VAR, tout change et la technologie est nécessaire pour améliorer le jeu. Cependant, comme toutes les technologies qui ont été inventées, le produit que nous voyons aujourd’hui est beaucoup plus sophistiqué que la première version, nous devons donc lui donner une chance. Très peu d’entre nous aimeraient utiliser des voitures ou de l’électricité si elles étaient toujours les mêmes qu’il y a 100 ans.

La partie commerciale du jeu est difficile à digérer pour la plupart d’entre nous, mais le football est devenu un jeu mondial avec de l’argent de parrainage mondial, ce qui a pour la plupart amélioré le spectacle global. L’imprévisibilité qui est venue avec une qualité inférieure à tous les niveaux a diminué, mais la norme s’est tellement améliorée en raison de l’accès à des ressources plus importantes.

Maintenant, j’ai mentionné toutes les bonnes choses, mais le facteur déterminant pour moi est le traitement et le comportement de la foule, qui est probablement l’une de ces choses que JN avait en tête quand il a écrit: “L’avenir du football sera forgé à partir du meilleur d’hier et du meilleur d’aujourd’hui, pour faire un nouvel hybride demain ». Les supporters de football ont été injustement traités par la police, etc., les tragédies de Hillsborough, les clôtures autour du terrain qui ont mis les supporters en cage, etc. Il y avait les explosions, le hooliganisme, le racisme, le lancer de banane, les bruits de singe et dans l’ensemble un endroit où vous ne vous sentiriez pas à l’aise de prendre vos enfants. Ces incidents se produisent toujours dans le jeu moderne, mais ils ne sont pas négligés et ne sont certainement pas traités comme quelque chose de normal. L’atmosphère est évidemment stérilisée dans une certaine mesure en raison des meilleurs services de police et du meilleur traitement des fans de matches, et si cela signifie que nous ne reverrons plus jamais une autre tragédie de Hillsborough, et vous pouvez emmener vos enfants à un match en pensant que c’est beaucoup plus sûr. alors pour moi, le football c’est mieux maintenant. Laissons les gens en costume s’inquiéter de l’argent. Quand il est temps de lutter contre cela, je ne doute pas que les fans continueront de lutter contre les prix exorbitants des billets, etc.

Mais pour les joueurs et les supporters, le football sera toujours juste pour ça, le plaisir du jeu. Pour chaque génération qui passe, cela transcendera toujours chaque nouvel élément qui perturbe notre beau jeu.

Clyde, tranches d’imposition

Se plaindre de choses qui ne sont pas arrivées récemment

Je pense que Steve, Los Angeles voulait parler du Derby du Nord-Ouest, plutôt que du Derby du Merseyside (difficile d’imaginer des fans moins susceptibles de se moquer de Hillsborough que des fans d’Everton!) Trois points rapides:

Tout d’abord, l’évidence: les fans qui se chantent des chansons horribles sont horribles.

Deuxièmement: pourquoi le comportement de la majorité des fans de match United et Watford concernant la mort de Harry Gregg a-t-il provoqué une longue riposte envers le comportement d’une minorité de fans de match United et Liverpool?

Troisièmement: je regarde chaque match de Liverpool, y compris évidemment les matchs contre United – êtes-vous sûr que vous pouvez vraiment “entendre” ces chansons chantées à “chaque derby”? D’après mon expérience, il est rare que toute mention explicite de l’une ou l’autre catastrophe soit audible sur l’émission télévisée, de la part des deux groupes de fans. La dernière fois que je me souviens avoir clairement entendu «Murderers, Murderers», c’était probablement l’année de défi du titre 2008/09? Évidemment, il y aura toujours des individus ou même de petites poches de crétins horribles les uns envers les autres à chaque match, mais je ne pense pas que ceux d’entre nous qui regardent à la télévision le percevraient lors de l’écoute.

Compte tenu de ce qui précède, je serais prêt à parier que le comportement horrible référencé par Steve a été observé sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter, plutôt que par des fans assidus à l’intérieur du sol. Dans ce cas, je demanderais à nouveau désespérément à tout le monde de cesser de confondre le comportement et les opinions de Twitter / médias sociaux avec ceux des fans de match.

Oliver Dziggel, Genève Suisse

Pour une raison bizarre, le spectacle F365 n’a pas été annulé après l’épisode pilote. Nous serons donc de retour tous les jeudis avec des informations intrigantes plus irrévérencieuses. Abonnez-vous ici.