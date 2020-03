Solskjaer a snobé Liverpool après le fish and chips à Man Utd

Date de publication: Mardi 24 mars 2020 2:13

Ole Gunnar Solskjaer a révélé qu’il avait refusé de rejoindre Liverpool et le Bayern Munich avant de rejoindre Manchester United en 1996.

Le Norvégien attirait l’attention des meilleurs clubs européens après 41 buts en 54 matchs avec Molde, mais il affirme qu’il n’y avait qu’un seul choix.

«Liverpool et le Bayern Munich étaient-ils pour moi? Oui, [and] Cagliari, PSV et quelques autres équipes. Mais je ne changerais pas l’histoire. Il n’y avait qu’un seul choix. C’était fantastique quand l’appel est venu », a déclaré Solskjaer sur le site officiel de Manchester United.

«Les propriétaires de Molde m’ont demandé de venir au bureau. “Nous avons cette offre – vous en avez envie?” Ouais, d’accord. Ils allaient partir en vacances les deux prochains jours. [Then United chairman] Martin Edwards allait également partir en vacances, nous avons donc dû venir le lendemain.

“Leur jet privé est tombé en panne, alors ils ont réservé et loué un autre jet privé juste pour me survoler.”

Les transferts en Premier League étaient une affaire très différente il y a 24 ans et Solskjaer a conclu l’accord avec Sir Alex Fergsuon, seul, sur du fish and chips.

“J’étais nerveux [before meeting Ferguson], parce que vous avez peur de dire quelque chose de stupide et qu’il aura une mauvaise première impression », a poursuivi le Norvégien.

«Je savais qu’il ne m’avait pas vu jouer un match, donc c’était une réunion importante pour moi.

«C’était juste moi. Nous avions des fish and chips à Old Trafford, dans le restaurant là-bas, et c’était peut-être une demi-heure ou 45 minutes.

“Il a dit:” Utilisez les six premiers mois dans la Réserve, puis après Noël, nous pourrons peut-être vous intégrer dans l’équipe première. “

«Ils étaient en train de négocier l’accord à Old Trafford, et ils me faisaient visiter. Le guide vient de me demander [why I was here] et j’ai dit “je suis ici pour signer un contrat!”

«Il m’a en fait donné son stylo pour signer le contrat avec! Ce fut aussi un moment de fierté pour lui, je pense. »

Solskjer a remporté six titres de Premier League, deux Coupes FA et la Ligue des champions après son transfert de 1,5 million de livres à Old Trafford, marquant 126 buts en 366 matchs.