Solskjaer admet avoir joué Rashford contre le feu sur Man Utd

Marcus Rashford est un doute majeur sur la blessure lors de la visite de Manchester United à Liverpool ce week-end après qu’Ole Gunnar Solskjaer a admis avoir retiré l’attaquant du banc “contre-jacent” lors de la victoire de la FA Cup contre les Wolves.

Solskjaer destiné à garder Rashford sur le banc lors de la répétition du troisième tour à Old Trafford, mais l’apathie de United à l’avant a conduit l’attaquant anglais de 22 ans à se substituer à la 64e minute.

Quelques instants plus tard, Juan Mata a éclaté et a renversé John Ruddy offrir à United une victoire 1-0, mais le camée de Rashford s’est terminé après 16 minutes, peu de temps après avoir été gêné par un défi de derrière de Matt Doherty.

Il s’est agrippé au dos en quittant le terrain avant de se diriger directement vers le tunnel, et United fait maintenant face à une attente anxieuse pour savoir si son meilleur buteur de 19 buts sera apte à affronter les leaders en fuite de la Premier League.

Solskjaer insiste sur le fait que United fera tout ce qui est en son pouvoir pour que Rashford soit disponible pour le voyage d’Anfield dimanche après-midi.

Le manager de United a déclaré: «Je ne voulais pas jouer avec lui. Je pense qu’il a eu un coup, un genou ou quelque chose dans le dos, mais il se débat depuis un petit moment.

“C’est pourquoi nous l’avons empêché (de commencer contre les Wolves), mais nous avions besoin de la victoire. Il était impliqué dans le but, donc c’était positif mais ça s’est retourné contre lui.

“C’est un guérisseur rapide et il souffrira certainement, s’il est capable et que ce n’est pas une très mauvaise blessure, mais nous avons vu qu’il a eu du mal ces derniers temps.

«Mais ça a été plus quand il était fatigué. Il n’a pas été assez longtemps pour être fatigué, donc ça pourrait être quelque chose qui vient de se produire ici et là.

«Il a été absolument le meilleur cette saison, alors nous ferons tout et tout ce que nous pouvons pour le mettre en forme dimanche. S’il ne l’est pas, alors nous jouerons sans lui. “

Rashford a exprimé sa frustration de devoir être remplacé, écrivant sur Twitter: «Je ne veux jamais avoir l’impression d’avoir laissé mes coéquipiers, le club et, surtout, les fans, alors j’ai fait de mon mieux pour continuer ce soir et j’ai été vidé se détacher.

“Meilleur travail des gars pour entrer dans le prochain tour.”

United, qui affrontera Watford ou Tranmere au quatrième tour plus tard ce mois-ci, est privé d’un certain nombre de joueurs de la première équipe en raison de blessures, dont le duo de milieu de terrain Paul Pogba et Scott McTominay.

Mais Solskjaer a ajouté: «C’est le football. Je ne me plaindrais jamais, jamais de toutes les blessures que nous avons, cela n’en fait qu’un élément. Marcus a été disponible et en forme toute la saison pour qu’il ne puisse pas se plaindre. “

Les loups ont été frustrés par l’arbitre assistant vidéo car la grève précoce de Pedro Neto a été exclue.

La tentative de Fred de dégager une remise en jeu a canalisé Nemanja Matic et sur le chemin de l’attaquant des Wolves Raul Jimenez, dont le handball involontaire dans un défi avec Harry Maguire signifiait que la fin calme de Neto ne comptait pour rien.

Les supporters en visite ont scandé “ce n’est plus du football”, frustrés par la décision, la deuxième fois à travers ce match nul les Loups ont maudit la technologie, avec une infraction identique à Molineux refusant un but à Doherty.

Le patron des Wolves, Nuno Espirito Santo, a déclaré: «Je n’ai pas encore vu les images mais c’est VAR. Nous avons peur de célébrer, nous ne célébrons pas ce qui se passe, alors Old Trafford célèbre un non-but. C’est VAR, quelque chose ne va pas. “

Cependant, il a été réconforté par la performance globale, ajoutant: «C’était bien, je pense que nous avons bien performé dans les deux mi-temps. Ce fut un bon match.

«Lorsque vous sortez d’une compétition, nous sommes tristes ou frustrés, mais comment nous l’avons fait et comment nous avons joué, cela peut nous faire avancer. Essayons de maintenir ce niveau de performance et de tenter notre chance. »