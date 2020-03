Solskjaer choisit une star qui «mérite» les applaudissements; salue le caractère Ighalo

Date de publication: jeudi 5 mars 2020 10h30

Le manager de Man Utd, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que le buteur Luke Shaw méritait la reconnaissance qu’il reçoit maintenant à la suite d’une turbulente carrière à Old Trafford jusqu’à présent, et a commenté le problème de forme physique subi par le demi-centre Harry Maguire à l’entraînement.

Les Diables Rouges a franchi les quarts de finale de la FA Cup avec une victoire 3-0 sur Derby County à Pride Park.

Une accolade de la date limite de prêt, jour de la signature d’Odion Ighalo, a scellé le concours après que l’arrière latéral Shaw avait précédemment donné la tête à Utd.

Le résultat prolonge la séquence sans défaite d’Utd à neuf matches avec une victoire assurée dans six de ces compétitions et à peine deux buts encaissés.

S’adressant à BT Sport après le match, le manager norvégien s’est dit satisfait de la victoire, mais a admis que son équipe n’avait pas les choses à sa façon.

“Lorsque vous gagnez 3-0, vous devriez le penser (soyez une victoire confortable) mais il y a eu des moments effrayants”, a déclaré Solskjaer.

“Au début, je ne pensais pas que nous avions particulièrement bien joué, mais quand vous obtenez deux buts comme nous l’avons fait, c’est agréable.”

Luke Shaw semble enfin s’épanouir pour devenir un véritable joueur d’Utd après avoir traversé des années difficiles avec le club sous la direction d’anciens managers.

RAPPORT COMPLET: Ighalo au doublé alors que Man Utd accède aux quarts de finale de la FA Cup 3-0

Solskjaer a déclaré à propos de son arrière gauche: «Il va de mieux en mieux et est en bonne forme maintenant. Arrière gauche ou arrière central, il a travaillé dur après des blessures et le mérite. »

Sur un héros à deux buts Ighalo, Solskjaer a déclaré: «Lorsque vous recrutez des grévistes, vous voulez qu’ils soient heureux et confiants. Il est venu ici et bien sûr, nous avons encore quelques blessures et c’est formidable pour nous de faire appel à Odion.

«Il est un attaquant différent pour nous et marque de bons buts, il n’y en a pas beaucoup qui pourraient creuser celui-là pour son premier. Nous avons une équipe de bons joueurs.

Une grande partie du battage médiatique d’avant-match a entouré Wayne Rooney contre le club avec lequel il est devenu une légende du football moderne.

L’ancien capitaine de l’Angleterre est resté silencieux pendant une grande partie du match, mais il est proche de marquer directement à partir d’un coup franc dans l’une ou l’autre moitié qui a mis Sergio Romero en action.

“Tout le monde aime Wayne”, a déclaré Solskjaer.

«Tous les supporters de Manchester United apprécient ce qu’il a fait. Il a bien joué.

“Il montre la classe et parfois il a trop de temps sur le ballon à mon goût.”

Concernant le défenseur défenseur central Maguire repris à l’entraînement mercredi, le patron d’Utd a apaisé les craintes d’une longue mise à pied: «Harry Maguire s’est retourné à la cheville. Nous l’espérons. Je n’allais pas le reposer aujourd’hui mais je pense qu’il ira bien. “

Le héros de deux buts Ighalo a bourdonné de joie en parlant à BBC Sport après le match, clairement ravi de son passage à un club si énorme à l’automne de sa carrière.

“Je suis heureux d’être avec cette équipe de jeu, de grands gars et un grand manager, je suis heureux et nous travaillons dur”, a déclaré Ighalo.

«Nous savons que nous devons gagner le match pour accomplir des choses importantes cette saison et bien terminer la saison. Le départ n’était pas le meilleur que nous puissions faire, mais après 20-25 minutes, nous sommes entrés dans le match.

«J’ai utilisé ma force et je suis heureux que le ballon soit entré. Pour la seconde, ils l’ont bloqué puis il n’y a rien que je puisse faire à part tirer.

«J’ai eu un autre tir mais je ne me suis pas bien connecté, mais le plus important, c’est que nous avons gagné.

«Nous voulons maintenir l’élan et nous assurer que nous réussissons bien cette saison.»