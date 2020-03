Solskjaer compare Ighalo à Ronseal et lance un défi à Man Utd

Date de publication: jeudi 5 mars 2020 11:14

Le patron Ole Gunnar Solskjaer insiste sur le fait que Manchester United doit concourir sur trois fronts après sa victoire en FA Cup à Derby.

L’ouvreur de Luke Shaw et une attelle d’Odion Ighalo ont gagné une victoire 3-0 sur les Rams pour établir un match de quart de finale à Norwich plus tard ce mois-ci.

Ce fut une soirée décevante pour l’entraîneur-joueur du Derby Wayne Rooney, le meilleur buteur de United, qui a été refusé deux fois par Sergio Romero lors de ses retrouvailles contre eux jeudi.

Mais United a prolongé son invincibilité dans toutes les compétitions à neuf matchs avant la visite de derby dimanche de Manchester City et reste à la recherche de la FA Cup, de l’Europa League et d’un classement parmi les quatre premiers de la Premier League.

Solskjaer a déclaré: «Aujourd’hui était la priorité absolue parce que nous n’allons pas choisir des jeux ou des compétitions. Nous devons aller pour tout, c’est ce que c’est que d’être à Manchester United.

“C’est un autre match nul à l’extérieur, nous y sommes habitués maintenant. Est-ce un septième de suite? Nous devrons le faire à la dure si nous voulons aller jusqu’au bout. Nous avons une chance maintenant.

«Je suis très content de la performance et de continuer. On ne sait jamais, loin de chez soi, être les favoris et avoir City dimanche comment cela affectera leur état d’esprit, mais c’était professionnel.

“Nous avons retrouvé la forme et nous avons bien défendu, nous avons eu sept draps propres dans ces neuf matchs.”

United poursuit un triomphe record de la 13e Coupe d’Angleterre, mais a survécu à deux premières peurs lorsque Louie Sibley a tiré largement et Romero a sauvé le coup franc de Rooney.

Mais les visiteurs ont pris le contrôle à Pride Park après 33 minutes lorsque Shaw n’a marqué que son deuxième but en carrière, sa volée rebondissant sur Kelle Roos.

Ighalo a réussi 2-0 sept minutes plus tard quand il a repoussé Craig Forsyth et a trouvé le corner.

Martyn Waghorn est allé près de Derby après la pause, mais Ighalo a mis fin au concours quand il a tiré à la maison pour terminer son double avec 20 minutes à jouer.

Solskjaer a répété une ligne qu’il a utilisée la semaine dernière pour décrire son nouvel attaquant: «Il fait ce qu’il dit sur l’étain et ce que nous avons demandé lorsque nous l’avons signé. Je suis très content de lui. Ce type d’attaquant est vital pour une équipe.

«Il y a plus à venir. Il s’améliorera et deviendra plus précis et plus habitué à nous. Je n’ai aucun doute qu’il ne fera que s’améliorer. “

