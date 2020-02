Solskjaer dans une diatribe bizarre sur une balle de match après un affichage bâclé de Man Utd

Date de publication: Vendredi 21 février 2020 8:56

Ole Gunnar Solskjaer s’est plaint des conditions difficiles et d’une balle de match de la Ligue Europa douteuse alors qu’il assistait à son équipe de Manchester United à un match nul 1-1 en Ligue Europa contre le Club de Bruges.

Avec peu de temps pour se remettre de la victoire de lundi en Premier League à Chelsea, les Reds ont traversé la Manche pour affronter les dirigeants belges par une nuit humide et venteuse à Bruges.

Emmanuel Dennis a fait démarrer le Club de Bruges après avoir rattrapé le Sergio Romero, normalement fiable, bien hors de position, mais Anthony Martial a profité d’une erreur pour faire taire le fatigué Jan Breydelstadion et sceller un match nul 1-1.

Ce but à l’extérieur signifie que United a le dessus sur Old Trafford pour le match retour des 32 derniers matchs, laissant Solskjaer satisfait dans l’ensemble et parlant de la performance de Martial.

“Ce fut un match difficile contre une équipe bien organisée dans des conditions difficiles”, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que ce soit l’un des meilleurs jeux que l’on ait vus.

«Un peu bâclé au niveau de la concentration, mais les conditions avec le terrain et le ballon compliquent les choses.

«Je pense que vous pouvez demander à n’importe quel joueur. Ce ballon n’aide personne à jouer au football.

«Nous devions faire en sorte que tout le monde fasse partie de l’équipe (alors j’ai fait des changements), leur avons donné des matchs.

«Nous avons tellement de matchs maintenant, nous avons donc marqué un but à l’extérieur, nous avons obtenu un match nul. Nous rentrons chez nous la semaine prochaine, alors j’espère que nous pourrons terminer le travail. »

Solskjaer espérera un meilleur football de son côté jeudi prochain – et dans un monde idéal un meilleur ballon.

Le fabricant japonais Molten fournit les ballons de match en Ligue Europa et le patron de United n’était pas trop satisfait de cela jeudi.

“C’est juste différent et difficile de jouer avec”, a déclaré Solskjaer. «Vous pouvez en obtenir un et essayer!

«Mais c’est la même chose pour les deux équipes, bien sûr. Mais les conditions n’étaient pas agréables, le vent et la pluie.

«Mais de toute façon, des buts étranges pour les deux équipes. Leur remise en jeu nous a marqué et un long coup de pied droit au milieu, donc un manque de concentration probablement des deux équipes là-bas. “

Heureusement, Martial se concentrait lorsque Brandon Mechele a laissé inexplicablement laisser tomber Maxim De Cuyper, l’attaquant des États-Unis montrant le rythme et la force pour traverser avant de battre l’ancien gardien de Liverpool Simon Mignolet.

“C’était un bon objectif aujourd’hui”, a déclaré Solskjaer. «Il n’était pas vraiment dans le match avant de marquer le but.

«Nous n’avons pas créé suffisamment ou nous n’avons pas fait suffisamment de courses pour créer de la place pour Anthony et ce fut une nuit frustrante pour lui jusque-là.

“Puis (a) un bon but et ensuite il a une bonne chance avec son pied gauche, une bonne frappe, une bonne sauvegarde de Mignolet.”

L’entraîneur du Club de Bruges sur le match nul contre Man Utd

Cette deuxième chance a frappé le poteau, mais United aurait dû mener une bataille difficile dès le départ, de l’avis de l’entraîneur-chef du Club de Bruges, Philippe Clement.

Avant de battre Romero avec un effort coupé, l’arbitre assistant vidéo a passé en revue un défi de troisième minute de l’international argentin sur Dennis dans la surface.

“Pour moi, c’est une pénalité claire”, a déclaré Clement. “Si je vois les images et dans certains pays, c’est un carton rouge, si vous avancez deux pieds contre la jambe de quelqu’un, c’est un carton rouge.

“Toutes les circonstances doivent aller dans votre sens si vous allez battre United et ce soir, nous ne l’avons pas obtenu.”