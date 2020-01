Solskjaer devrait être la star de l’Angleterre U21; Man Utd ne peut pas gagner avec Fernandes

Les fans de Manchester United donnent leur avis sur la poursuite de Bruno Fernandes et l’attaque de la maison d’Ed Woodward, tandis qu’un fan dit qu’une star de Norwich devrait être sur leur radar, le tout dans notre forum.

Robbo vient d’être déclaré: «Hendo, pour moi, cette saison a été différente. Il a été, sinon notre meilleur joueur cette saison, »

“Parfois, au fil des ans, Hendo n’a pas obtenu le crédit qu’il mérite. Mais quand vous jouez avec lui, vous vous entraînez avec lui et voyez comment il agit hors du terrain, c’est un plaisir absolu [for him] être mon capitaine et le capitaine de tout le monde.

Davinci >> Voilà une autre à mettre sur votre liste de contact et de leur dire que votre opinion est plus valable que la leur.

Hareng rouge

Red Herring // Robbo vient de dire: «Hendo, pour moi, cette saison a été différente. Il a été, sinon notre meilleur joueur cette saison, »//

Le (s) mot (s) «CETTE SAISON»… et pour être plus précis, car Fabinho a été blessé.

Je n’ai eu aucun problème à reconnaître les performances améliorées d’Hendo au cours des 2 derniers mois. Et comme je le répète, que cela continue longtemps.

Mais les 2 derniers mois, ou même s’il continue toute la saison, ne change pas les performances principalement moyennes des 5 ou 6 dernières saisons. S’il jouait chaque saison comme il l’a fait au cours des 2 derniers mois, il n’aurait pas eu autant de critiques.

Vais-je aller trop loin à propos de lui et de sa forme récente? Non pourquoi? Parce qu’en tant que personne qui a regardé le football pendant de nombreuses années, je sais que parfois de grands joueurs passent par des creux dans la forme. Cela peut durer quelques semaines / mois ou même toute une saison. Mais généralement, ils reviennent à leurs niveaux par défaut. De même, les joueurs moyens peuvent avoir de grandes augmentations de forme pendant des semaines, des mois ou même toute une saison.

Seul le temps dicte si le grand joueur est en déclin terminal ou si le joueur moyen a réellement amélioré sa qualité / niveau par défaut.

Quoi qu’il en soit avec Henderson, lever le titre est quelque chose que je veux vraiment le voir faire… Peace

Da Vinci

Davinci, donc en gros vous pensez qu’Henderson vient d’arriver cette saison, malgré des preuves concrètes qu’il se produit à un haut niveau depuis qu’il s’est installé à Liverpool en 2014. Pourquoi pensez-vous que lui et Milner sont les joueurs avec le plus d’applications dans le ligue au cours de la décennie précédente?

Heureusement, nous avons un gestionnaire dont l’opinion sur Henderson est totalement différente de votre propre opinion très incorrecte. C’est drôle de voir comment d’autres top managers comme Rodgers, Southgate, Jesus (Flamengo) etc. partagent tous le point de vue de Klopp et aimeraient avoir Henderson dans leur équipe. Même quelqu’un qui ne connaît rien au football peut voir que vous avez complètement perdu ce débat.

Continuez cependant, vos explications et vos excuses deviennent encore plus désespérées, et même amusantes

Songman

C’est une opportunité très rare de remporter l’ECL, l’EPL et la FA Cup. Seul Man U a réussi cet exploit en 99 ′ et nous nous sommes rapprochés en 77 ′, perdant face aux Mancs en finale de la FA Cup.

Klopp se comporte comme un enfant gâté en ne participant pas à la rediffusion, ce qui est injuste pour les fans et les joueurs. Tous les joueurs aimeraient être impliqués et faire l’histoire, devenir des légendes. L’EPL est pratiquement dans le sac et nous avons plus que suffisamment de qualité pour faire face à ce jeu. Ne pas être impliqué nuit également à l’image et à la réputation du club

Timetogobr

Vider sa maison et / ou envoyer des menaces de mort est vil et vicieux – peu importe à quel point il gère le club de football. Je pense que la plupart d’entre nous veulent qu’il soit retiré ou du moins retiré du football, mais si c’est vrai, les personnes impliquées devraient avoir honte d’elles-mêmes.

roygbiv

À quoi s’attendaient les gens?

Je ne dis pas que ce que le gang a fait était bien, ce n’était pas le cas et je veux croire que la foule savait que personne ne serait à la maison quand ils marcheraient sur sa maison et que personne ne devrait jamais menacer la mort de quiconque, mais avec l’escalade des tensions, ce type d’action était inévitable. Les pays partent en guerre pour des raisons stupides et les gens sont poignardés pour avoir regardé quelqu’un dans le mauvais sens tandis que d’autres sont abattus par ceux qui se sentent ignorés depuis trop longtemps. Et la façon dont le club est géré a laissé beaucoup de gens, je suppose, impuissants à faire quoi que ce soit.

La campagne Gold and Green n’a pas changé les choses et a été réduite au silence lors des matchs – un fait qui n’a pas vraiment attiré l’attention des médias. Les fans qui se plaignent sur les blogs ou via les réseaux sociaux n’ont rien fait pour changer la direction du club. Les légendes du club sur la pointe des pieds sur les plates-formes mêmes qui font du club un atout si lucratif (par exemple Gary Neville sur Skysports) n’ont fait aucune différence. Les fans huant aux jeux sont pratiquement inconnus. Le débrayage de masse sera une chose incroyable pour voir si cela se produit – si cela se produit; Je ne peux pas imaginer qu’une famille qui a payé un prix élevé pour venir d’un autre pays pour voir jouer Manchester United sortira au milieu du match.

Cela ferait plus de gros titres si Gary Neville se levait de sa boîte de commentaires et sortait avec les fans. Cependant, la seule véritable façon dont cette sortie de masse nuirait aux responsables est que les sponsors décident de quitter leur partenariat par la suite.

Il suffit de regarder la dernière décennie de Newcastle United pour voir ce qui peut arriver à un club dirigé par des dirigeants où les sentiments des fans ne sont pas pris en compte. La seule différence est que nous avons plus à tomber qu’à Newcastle, mais nous chutons.

Alors oui, ce que la foule a fait était mal et criminel, mais c’était inévitable, car les options laissées aux fans d’être entendus diminuent. Si les Glazers et Woodward continuent à diriger le club dans le sol et à ne pas écouter les supporters, un changement est nécessaire, alors ce dépassement de la ligne de démonstration de mécontentement ne se reproduira plus.

L’histoire de l’humanité est truffée de soulèvements de ceux qui sont poussés à leurs limites et la nature humaine sera toujours la nature humaine.

HailMartial

Si / quand nous signons Fernandes, il est important de maintenir la pression sur Ed. Besoin de faire remarquer qu’une seule signature tardive n’est rien de plus que d’utiliser un pansement pour traiter une jambe coupée.

Les transferts de cette fenêtre auraient dû être alignés il y a quelques mois. Les transferts de l’été prochain devraient être complétés cette fenêtre avec le joueur prêté au club pour 6 mois

homerjay540

Peut voir comment les sorties ont un impact, mais ce ne sera pas le cas. Cela va être contre-productif et faire d’Ed une victime et lui apporter la sympathie des médias du monde. Je comprends à quel point les gens sont frustrés, mais je ne suis pas sûr que la cascade de la nuit dernière soit la réponse. Surtout si sa femme et ses enfants étaient restés à la maison.

N1xer

Apparemment, c’était un coup de pub?! Il semble que les photos soient de nature «très professionnelle»…!

Bizarre.

happyhurling

Où as-tu vu ça heureux?

Si tel est le cas, c’est une honte. Les propriétaires de clubs devraient être obligés de vendre car ils ne répondraient plus aux critères de propriétaires convenables et convenables.

Si ce n’était pas un coup de pub, c’est tout aussi honteux. C’est la maison d’un homme, sa femme et ses enfants auraient pu être là. Les affaires sont les affaires et la maison est la maison. Si vous avez un problème, faites-le en OT ou à Carrington pas chez un homme, peu importe la taille d’un oreiller. Organisez une manifestation ou un débrayage et ayez les balles pour le faire sans cagoule. Lâches.

killyboye

Je pense que Maddison est un grand joueur, si Pogba sort pour 150 millions de livres sterling et Maddison pour 100 millions de livres sterling, je n’ai aucun problème avec ça.

Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les équipes paient des frais importants pour Pogba, puis nous nous attendons à payer de petits frais pour les autres joueurs vedettes des équipes.

Nous devrions être à Cantwell à Norwich, dès que leur relégation est confirmée, il est au stade où Maddison était quand il les a quittés. Fernandes et Maddison en 8/10 avec Cantwell et Fred en renfort.

hookeddevil

C’est intéressant de voir les réponses à la question. Dans certains scénarios, je ne suis pas sûr que le club puisse vraiment gagner. Si nous signons un payeur comme Fernandes, cela devrait être positif. Mais si on le signe au bout de la fenêtre, alors tout tourne autour de la pagaille d’un club qui attend trop longtemps. Si nous le signions au début de la fenêtre, il s’agirait de la pagaille d’un club pour ne pas l’avoir signé en été. Si nous l’avions signé cet été, je suis sûr que les gens auraient gémi sur le montant que nous avons payé.

(Soit dit en passant, je crois que la plupart des «pagailles» dans nos tactiques de négociation sont créées par le fait que les médias n’ont aucune idée de ce que nous faisons).

Hatters – Comme si je disais “nous sommes de retour” après une putain de signature, allez mec je ne suis pas stupide! Mais ne prétendons pas que ce ne sera pas une bonne signature pour nous et moins cher que ce que Newcastle voulait pour Longstaff! Nous avons besoin de beaucoup de m

happyhurling

@ Haapy-La colère des fans est totalement garantie et authentique. Vous ne pouvez pas appeler les gens c ** ts à ce sujet. Les faits concernant l’ensemble de l’affaire Fernandes sont que nous avons informé les meilleurs journaux d’Utd comme Simon Stone, Simon Peach et James Cooper que nous n’avions jamais été pour le joueur, et son agent et son club ont généré tous les titres de la presse portugaise. Ils ont même utilisé l’excuse qu’il donne trop la balle.

De toute évidence, il figurait sur la liste des transferts de clubs mais ne devait pas être la cible numéro un. Peu importe qui, il est devenu clair que nous ne le recevions pas, alors nous sommes retournés pour Fernandes. Puis marchander pendant 3 semaines au-dessus de 5 millions de livres sterling pour finir de payer les frais demandés par le sport semble vraiment médiocre.

Regardez l’accord de Felaini lorsque nous avons fini par payer plus le dernier jour de la fenêtre que sa clause de libération. Ou l’accord Herrera. Ajoutez ensuite Schweinsteiger, Falcao, Sanchez et Di Maria, et vous comprendrez pourquoi les fans sont découragés. Peu importe à quel point vous soutenez le club, vous ne pouvez pas défendre la façon dont nous fonctionnons sur le marché.

N1xer

@happyhurling. À titre de comparaison, regardez comment Daniel Levy gère son navire. Il était évident qu’Eriksen était sur le point de sortir alors ils ont signé Lo Celso en été avec un prêt avec option d’achat – dès que le déménagement d’Eriksen à l’Inter a été confirmé, ils ont exercé l’option d’achat et le tour est joué – ils ont un prêt fait remplaçant qui fait déjà partie de l’équipe depuis 4 mois et a déjà commencé à montrer sa forme.

Maintenant, juxtaposez-vous avec nous permettant à Herrera et Fellaini de partir sans remplaçants et donc de perdre la bataille du milieu de terrain pendant une demi-saison avant de paniquer en janvier pour obtenir un corps (nous avons encore besoin de deux autres milieux de terrain entre eux).

Un autre exemple – le temps qu’il a fallu à la presse pour signaler que Spurs était intéressé par Bergwijn pour la finalisation du transfert était d’environ 3 jours. C’est ainsi que ces transferts doivent être effectués, rapidement et de manière décisive. En tant que fans, nous ne devrions pas être inquiets et nous ne devrions pas être mécontents. La signature de Fernandes est une bonne chose (si elle est complétée) mais il n’y a pas de fuite du fait que le club est cassé et est dirigé par un tas de fous négligents et incompétents.

chapeliers

N1xer – Cela dépend juste de la façon dont vous voulez le voir, je pense mec. Leicester voulait 100m pour Maguire, Palace voulait 80m pour AWB et Sporting voulait 80m d’euros pour Fernandes. Grâce à une multitude de tactiques différentes, nous avons réussi à faire tomber environ 70 millions de livres de ces 3 transferts.

Je ne dis pas que nous avons été excellents sur le marché des transferts et le transfert Fellaini était une blague absolue, comme beaucoup d’autres. Mais je n’ai aucun problème avec nous à marchander avec les clubs pour obtenir le meilleur prix lorsque l’accord est finalement dépassé. Fernades et 3 autres meilleurs joueurs en été tout en expédiant des goûts de Rojo se dirigent dans la bonne direction pour moi.

Hatters – Hmmm, je ne sais pas comment Daniel Levy gère ce club. Cela faisait-il partie de son plan directeur de laisser l’un des n ° 10 les plus créatifs du monde laisser courir son contrat et partir pour 16 millions de livres quand il est joueur de 100 mètres? Cela faisait-il partie de la façon dont il «dirige le club» pour dépenser exactement zéro kilos pour les joueurs et permettre à l’un des managers les plus brillants du jeu de partir?

Il sera également le seul responsable de la fin prématurée de la carrière de Harry Kane, avec son refus d’avoir un attaquant remplaçant. Jose faisait-il partie de son plan? Les Spurs auraient gagné la ligue sous Poch, je pense si Levy l’avait soutenu correctement. Et je pense qu’un lien vers un joueur est annoncé 3 jours avant qu’il ne soit signé parce que personne ne se soucie vraiment des Spurs!

happyhurling

S’ils étaient si désespérés de vendre, ils auraient pris un prix inférieur. Ils avaient vraiment besoin de retirer son salaire des livres et d’avoir besoin des frais de transfert pour FFP. Nous avons bel et bien été agressés sur celui-ci, non pas que ce soit un joueur dont nous n’avons pas besoin, il l’est, mais je pense que si nous avions gardé notre sang-froid, nous aurions pu le gagner moins cher.

Je ne pense pas que les rumeurs du Barça étaient vraies, juste une tentative pour nous faire peur en l’achetant au prix que Sporting voulait et nous sommes tombés dans le piège. Nous devons revenir à l’ancien temps où Fergie et co décident d’un prix que nous sommes prêts à payer pour un joueur et c’est tout. S’il n’a pas été accepté, alors c’est ça, passez à autre chose.

killyboye