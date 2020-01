Solskjaer discute avec Bruno Fernandes alors que Man Utd offre deux joueurs en package

Date de publication: dimanche 12 janvier 2020 10:34

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré sa confiance que le conseil d’administration de Manchester United le soutiendrait sur le marché des transferts ce mois-ci, alors que les rumeurs s’intensifient. Un accord pour Bruno Fernandes se rapproche.

Des informations sur dimanche annoncent que United lancera cette semaine une offre officielle de 51 millions de livres sterling pour la star du Sporting Lisbonne alors que les Red Devils cherchent à apporter plus de créativité et une grande menace de but du milieu de terrain.

Le besoin de renforts de United au centre du parc a été mis en évidence par la blessure subie par Scott McTominay et l’absence persistante de Paul Pogba, qui cette semaine a également subi une intervention chirurgicale sur un problème de cheville.

Et face à la spéculation, un accord pourrait bientôt être conclu, a déclaré Solskjaer: «Bruno Fernandes? Je ne peux pas parler des individus qui jouent pour d’autres clubs, mais je dois dire que j’ai le soutien.

«Nous avons le soutien nécessaire pour faire quelque chose si la bonne chose apparaît dans cette fenêtre.

«Les propriétaires et [executive vice-chairman] Ed [Woodward], ils savent vers quoi nous construisons. “

Le sport valoriserait le joueur à 60 millions de livres sterling et le journal portugais DN a indiqué que United était prêt à offrir deux joueurs comme contrepartie dans l’accord et à se rapprocher de leur évaluation.

On s’attend largement à ce que Marcos Rojo, qui a rejoint United du Sporting en 2014. Le défenseur argentin a été autorisé à quitter ce mois-ci et un retour à son ancien club dans le cadre du package pour Fernandes devrait désormais être sanctionné; cela malgré les blessures qui entourent Harry Maguire.

Il est suggéré qu’Andreas Periera ou même Jesse Lingard pourraient également être proposés dans le cadre de l’accord, même si le Sporting serait intéressé par l’un ou l’autre – ou préférerait un accord en espèces – reste à voir.

BeIN Sport, quant à lui, rapporte que Tottenham pourrait encore gazump United avec Jose Mourinho également désireux d’un accord pour le milieu de terrain portugais.

Cependant, c’est United qui semble favori pour garantir sa signature avec Solskjaer et l’entraîneur Mike Phelan qui ont récemment effectué un contrôle personnel sur le joueur.

Le patron sportif Jorge Silas semble également résigné à perdre Fernandes ce mois-ci.

«C’est un grand joueur. Tous les joueurs comme Bruno ont toujours beaucoup de marché », a-t-il déclaré.

«Nous savons qu’il sera toujours un joueur dont on parlera beaucoup et qu’il sera recherché par des clubs aussi grands qu’ils le disent.

«Je n’aime pas y penser avant, mais je commence à penser à des alternatives au sein de notre équipe si Bruno ne reste pas avec nous.

“J’espère que cela n’arrivera pas. Au Portugal, malheureusement, nous ne pouvons pas garder les meilleurs joueurs longtemps. Bruno est le meilleur joueur de la ligue. »