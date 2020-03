Solskjaer emmène United vers un «passé glorieux» avec un «nouveau RvN»

“Même pas sous David Moyes, limogé après 10 mois, United était si mauvais.” Beaucoup de choses ont changé en deux mois pour Man Utd.

La révolution sera soulignée

Après le MailOnline nous a informés jeudi après-midi que Ole Gunnar Solskjaer “a vraiment transformé” une équipe qu’il a repris en sixième et actuellement cinquième en Premier League, le Daily Mirror sont là pour ramener le point à la maison.

Vous voyez, c’est l’anniversaire d’un an de la nomination permanente de Solsksjaer en tant que directeur, il est donc temps de réfléchir à quel succès éclatant tout cela a été.

Et David McDonnell semble vraiment convaincu quand il nous dit “Ed Woodward semble avoir finalement compris”.

La principale différence, semble-t-il, est que Solskjaer n’est pas José Mourinho. Ce qui est irréfutable. Sa «volonté de toujours faire passer le club avant ses propres intérêts» est «en contraste total avec son prédécesseur». C’est impossible à discuter.

Mais suggérer que Man Utd «semblait avoir trouvé la bonne formule» avant la suspension de la ligue, et que «Solskjaer a raison à presque chaque appel», c’est un peu trop.

La récente séquence de 11 matchs sans défaite a été formidable, avec des victoires sur Manchester City et Chelsea, neuf draps propres et l’impact de Bruno Fernandes clairement visible. Mais n’oublions pas Watford. Ou Arsenal loin. Ou Burnley à la maison.

McDonnell lui-même devrait se rappeler ce dernier match, quand «une mutinerie a rempli l’air à Old Trafford» après une «défaite abjecte».

“Même sous David Moyes, limogé après 10 mois, United était si mauvais”, écrivait-il alors.

Maintenant? “Il peut ramener United dans un endroit proche de son glorieux passé sous Ferguson.”

“La régression s’est installée à United, les grandes étendues de sièges rouges vides, bien avant le coup de sifflet final, disant tout sur l’état actuel des 20 champions et leur chute spectaculaire de la grâce”, écrivait-il alors.

Maintenant? “Solskjaer a rendu son club aux fans de United”.

“Une saison de médiocrité sans relâche” a cédé la place à “un véritable espoir de sortir de la sombre période post-Ferguson pour entrer dans une nouvelle ère de succès” dans les deux mois. C’est un revirement incroyable.

C’est là que réside le problème de l’insistance journalistique à ignorer tout semblant de terrain d’entente: Man Utd n’a jamais été aussi mauvais que tout le monde le prétendait au pire, ni presque aussi bon que quiconque semble le croire à son meilleur. Ils sont toujours 5e, toujours plus près de la 11e que de la 3e, ont encore gagné un match de plus que Burnley et perdu plus souvent que Sheffield United et Arsenal.

Il est possible de penser que Solskjaer fait un travail décent, a fait d’énormes progrès depuis même janvier et est bien mieux adapté que Mourinho sans prétendre que nous sommes au milieu d’une “ révolution ” simplement parce qu’il joue beaucoup à Brandon Williams et a finalement réussi à convaincre Anthony Martial de grandes performances, après avoir vendu Romelu Lukaku sans faire appel à un remplaçant.

Ils ont encore trois points de retard sur une équipe de Chelsea qui a rencontré plus d’obstacles, et personne ne suggère que nous en avons vu suffisamment pour affirmer sérieusement que Frank Lampard “peut les ramener quelque part près de leur glorieux passé”.

Santé Ruud

Remarquez, il n’est pas surprenant que Man Utd soit si f ** king brillant quand ils ont «leur nouveau Ruud van Nistelrooy».

Un rappel maintenant qu’il a marqué 150 buts en 219 matchs avec Man Utd. Il était plutôt génial. Et Odion Ighalo, aussi adorable que lui, n’est même pas au même niveau.

À l’exception du Manchester Evening Newscar c’est évidemment eux qui pensent qu’Ighalo «peut désormais mener une tâche similaire» à Van Nistelrooy en «portant l’attaque de United» pendant une période de transition.

Van Nistelrooy a certainement «aidé [Wayne] Rooney et [Cristiano] Ronaldo développera ses propres prouesses de marquer des buts avant de poursuivre »en 2006. Et Ighalo pourrait bien« prendre une partie du fardeau des buts »de Marcus Rashford, Anthony Martial et Mason Greenwood.

Mais allez. Il n’y a pas de comparaison entre un vainqueur du Golden Boot signé à 24 pour 19 millions de livres sterling et un stop-gap ramené à 30 initialement pour quelques mois en prêt.

Comment peuvent-ils «avoir un effet similaire» lorsque Van Nistelrooy était un partant régulier jusqu’à son départ, alors qu’Ighalo n’a pas encore commencé un match de Premier League?

Changement de Tak

Ailleurs, sur le Site Web de Daily Mirror:

“L’entraîneur de Salzbourg admet la conduite de Takumi Minamino avant le déménagement à Liverpool”

Cela semble juteux. Vous n’utilisez pas «l’admission» ou la «conduite» dans un sens positif, uniquement lorsque vous discutez de quelque chose de scandaleux ou inapproprié.

Alors emportez-le, l’entraîneur-chef de Salzbourg Jesse Marsch:

“Taki a clairement indiqué au début des pourparlers en novembre qu’il aimerait partir en hiver.”

Le salaud absolu… attendez. Pardon?

«Il voulait s’assurer qu’il se comportait le mieux pendant le reste de son séjour à Salzbourg.»

Cela ressemble énormément à un professionnel accompli. Ce qui ne convient guère à un titre taquinant une sorte d’admission plutôt que de comportement.

C’est un peu sh * t? Absolument. Est-ce en haut de la section MOST READ du site Mirror? Évidemment. C’est accablant? Oh oui.

Chambre d’écho

L’Echo de Liverpool ignore largement les suggestions The Athletic qu’il existe un «appétit croissant pour que la saison de Premier League soit abandonnée pour des raisons morales» (sérieusement, elle n’est nulle part en évidence sur leur page d’accueil, voire pas du tout). Mais ils sont ravis de nous apporter de vieilles citations de Jose Mourinho.

“Jose Mourinho a fait ses preuves juste après des commentaires sur le Liverpool de Jurgen Klopp”

Continuez.

La citation en question est venue après que Liverpool a battu Manchester City à Anfield, avec Mourinho faisant du travail de punditry.

“Si vous êtes derrière [in the title race], vous devez avoir l’impression de pouvoir les atteindre », a-t-il déclaré après le match. «Si vous êtes en tête de la ligue avec un gros avantage, vous devez vous sentir comme si ce n’était pas fini. Mais je ne suis pas là, je suis là. Et ici, de ma position, je pense que c’est fait à moins que quelque chose de dramatique ne se produise en termes de blessure qui brise l’équipe. »

Et maintenant, revenons à Echo: “Il ne reste que deux victoires après la reprise du football et Mourinho, comme il le soulignera probablement lui-même, aura une fois de plus prouvé son efficacité.”

Oui, Mourinho s’est vraiment taillé la tête en prédisant une équipe avec une avance de huit points après 12 matchs, neuf d’avance sur le quatrième côté de la ville qu’ils venaient de battre, pour remporter la ligue. Tous les autres disaient qu’une équipe de Liverpool qui avait remporté 11 de leurs 12 premiers matches allait finalement disparaître.

Espérons juste que l’écho soit justifié d’ignorer l’abandon possible de toute la saison, juste pour qu’il puisse “encore une fois avoir raison”.

