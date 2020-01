Solskjaer envoie un message aux fans de Man Utd à propos de chants controversés

Date de publication: Dimanche 26 janvier 2020 5:27

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a appelé ces fans qui parlaient de la hiérarchie du club lors de la victoire contre Tranmere Rovers à “rester ensemble” afin d’aider le club à aller de l’avant.

On pouvait entendre des sections du soutien des États-Unis chanter au sujet du vice-président exécutif Ed Woodward et de la famille Glazer, propriétaire des Red Devils, dans le 6-0 contre Tranmere dimanche.

Les chants ont également pu être entendus lors de la défaite contre Burnley à Old Trafford plus tôt dans la semaine, lorsque de nombreux fans de United ont quitté le terrain tôt au milieu de la première victoire des Clarets à United en 62 ans.

Interrogé par BT Sport après le match pour un message aux fans chantant les chants, Solskjaer a déclaré: “” Nous devons juste rester ensemble et continuer à travailler. Nous devons essayer de gagner le suivant et le suivant après cela et retrouver le bon temps. “

Sur le terrain, ce fut l’un des jours les plus lumineux pour Uni car ils avaient six buteurs différents, Harry Maguire marquant son premier but pour le club.

Il était 5-0 avant la mi-temps avec les autres défenseurs Diogo Dalot et Phil Jones marquant également, avant que Mason Greenwood ne frappe à la maison un penalty en seconde période.

Lorsqu’on lui a demandé de quel aspect de la performance de son équipe il était le plus fier, Solskjaer a déclaré: «Je pense que les joueurs, la façon dont ils ont fait ce match sur ce terrain.

«Ils ont joué au football comme il se doit et ce fut parfois une performance exceptionnelle car ce terrain était très difficile à jouer.

«Nous jouons contre une équipe de League One et je pensais simplement que l’attitude était parfaite. C’est tout ce que vous pouvez demander, lorsque l’attitude est bonne en tant que manager, vous ne pouvez pas leur en vouloir.

“Je pense que si vous allez dans le piège de jouer de longues balles et de faire de ce jeu un combat, nous n’y sommes pas habitués. Nous ne sommes pas habitués à tous les défis et ils auraient été mieux adaptés que nous.

“Nous avons donc simplement demandé au nôtre de jouer et tout s’est bien passé.”

Le prochain match de United les verra affronter Manchester City au stade Etihad lors du match retour de leur demi-finale de Coupe Carabao, après avoir perdu 3-1 à Old Trafford lors du match aller.

