Solskjaer excité après avoir vu Fernandes exceller avec son trait gagnant

Date de publication: Dimanche 23 février 2020 4:33

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, s’est dit “très excité” par le potentiel de Bruno Fernandes au club après les contributions du milieu de terrain contre Watford.

Arrivé en janvier, Fernandes avait montré son talent lors d’une défaite 2-0 contre Chelsea plus tôt cette semaine, mais il a pris vie en marquant et en établissant les deux autres buts en United gagne 3-0 contre Watford.

Les Hornets ont eu leurs chances mais Fernandes était clinique alors qu’il ouvrait son compte Red Devils par le biais d’une pénalité, avant qu’Anthony Martial et Mason Greenwood n’achèvent les visiteurs.

Le résultat est la deuxième feuille blanche consécutive de United en Premier League, mais c’est la performance de Fernandes qui Solskjaer était plus satisfait.

“Une très bonne victoire, deux bonnes victoires et deux feuilles blanches, quelques objectifs à célébrer, maintenant nous voulons continuer”, a déclaré le manager à BBC Sport.

«Je pensais qu’au premier semestre, nous avions commencé par leur offrir de bonnes opportunités et, progressivement, nous avons créé de plus en plus d’occasions.

«Bruno Fernandes est plus rapide qu’il n’y paraît. Très excité de l’avoir invité.

«Il est entré, a donné un coup de pouce à tout le monde et veut mener un match. Il y a de gros matchs à venir maintenant.

“Ce qui compte dans le football, c’est de marquer des buts et c’est ce que fait Mason Greenwood.”

Uni de retour à Old Trafford jeudi quand ils accueilleront le Club de Bruges, cherchant à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa après un match nul 1-1 en Belgique jeudi.

Après cela, les Red Devils affronteront Everton à Goodison Park avant un match de cinquième tour de la FA Cup contre Derby County.