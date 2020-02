Solskjaer exhorte Man Utd à “démarrer” à Chelsea

Date de publication: samedi 15 février 2020 5:44

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a appelé ses joueurs ratés à battre Chelsea et à relancer leurs ambitions parmi les quatre premières de Premier League.

Après avoir seulement récolté un point sur neuf possibles, United a glissé au neuvième rang du classement devant Affrontement de lundi à Stamford Bridge.

Mais une victoire contre l’équipe de Frank Lampard ramènera les Red Devils à moins de trois points des Bleus en quatrième position, la cinquième ouvrant potentiellement une autre voie vers la Ligue des champions après l’interdiction de Manchester City de la compétition européenne pour les deux prochaines saisons.

Solskjaer, dont l’équipe a battu Chelsea 4-0 à domicile le premier jour de la saison, a déclaré: «Une victoire nous donne un écart de trois points et, bien sûr, c’est ce que nous devons viser.

«Nous les avons déjà joués deux fois cette saison et nous avons bien joué, mais Chelsea est une bonne équipe. Ils sont chez eux, mais nous allons y aller pour essayer de gagner le match.

“Nous devons le faire, pour nous donner plus de conviction et plus d’espoir et nous donner la confiance que nous pouvons continuer, parce que nous devons continuer.”

Après un nul 0-0 décevant avec les Wolves avant la pause hivernale, United compte 35 points après 25 matches, 38 derrière le leader en fuite Liverpool et est bien sûr en train de marquer un score inférieur à son précédent pire de 64 en 2014.

Mais Solskjaer, dont le poste de patron de United est soumis à un examen minutieux, espère que la pause de mi-saison de son équipe à Marbella leur permettra de se lancer dans le run-in.

Il a ajouté: «C’est bénéfique pour absolument tout le monde dans l’équipe, individuellement et l’équipe. La ligue en bénéficiera également.

«Je pense que la qualité du football va s’améliorer, car décembre et janvier ont été implacables pour nous, donc c’est une bonne décision des autorités de donner ce week-end parce qu’à Man United, on n’a jamais vraiment un espace de deux semaines sans match.

“C’est aux garçons de montrer la fraîcheur qu’ils m’ont montrée cette semaine.”

Odion Ighalo pourrait faire ses débuts à United après son changement de prêt surprise du jour limite du côté chinois de Shanghai Shenhua.

L’attaquant nigérian de 30 ans n’est pas allé en Espagne, le club craignant que les restrictions de voyage suite à l’épidémie de coronavirus ne l’empêchent de retourner en Angleterre.

Mais Ighalo se rendra à Londres avec ses coéquipiers. L’ajout du club en janvier, Bruno Fernandes, devrait faire sa première apparition dans United loin d’Old Trafford.